Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε ισχυρή άνοδο τον Ιανουάριο του 2026, με την επιβατική κίνηση να φτάνει τους 1.992.535 ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 8,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η εικόνα είναι ανοδική και στις δύο βασικές «δεξαμενές» του αεροδρομίου, καθώς η κίνηση εσωτερικού ανήλθε σε 546.947 επιβάτες με αύξηση 7,1%, ενώ η κίνηση εξωτερικού έφτασε τους 1.445.588 επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 9,2%.

Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και οι κινήσεις αεροσκαφών. Ο αριθμός των πτήσεων τον Ιανουάριο του 2026 διαμορφώθηκε σε 17.748, αυξημένος κατά 7,3% σε ετήσια βάση.

Οι πτήσεις εσωτερικού ανήλθαν σε 6.569, σημειώνοντας αύξηση 7,6%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις έφτασαν τις 11.179, με άνοδο 7,1%.

Σημειώνεται ότι τα στατιστικά κίνησης του Ιανουαρίου 2026 είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς τα στοιχεία κάθε μήνα οριστικοποιούνται μετά την 20ή του επόμενου μήνα, σύμφωνα με την ενημέρωση του αεροδρομίου, με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2026.