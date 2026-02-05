Η Ρεάλ Μαδρίτης περνά μια μεταβατική περίοδο μέσα στη σεζόν και επιχειρεί να αλλάξει δυναμική, τόσο αγωνιστικά όσο και σωματικά. Μετά τον αποκλεισμό από την οκτάδα του Champions League και τη δύσκολη νίκη επί της Ράγιο Βαγιεκάνο στις καθυστερήσεις, οι «μερένχες» στρέφουν την προσοχή τους στη συνέχεια της La Liga και στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Βαλένθια, θέλοντας να παραμείνουν σε απόσταση αναπνοής από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αρμπελόα, σε συνεργασία με τον Αντόνιο Πίντους, έχει βάλει τη σφραγίδα του στις προπονήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική κατάσταση. Η επιστροφή του έμπειρου γυμναστή σηματοδοτεί μια άτυπη «χειμερινή προετοιμασία», με στόχο τη σταδιακή επαναφορά της ομάδας σε υψηλά επίπεδα έντασης και αντοχής. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση οι παίκτες της Ρεάλ να προπονούνται φορώντας ειδικές μάσκες. Πρόκειται για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από τον Πίντους και έχει ως στόχο την προσομοίωση συνθηκών μεγάλου υψομέτρου. Οι μάσκες ρυθμίζουν την ποσότητα οξυγόνου που εισέρχεται στον οργανισμό μέσω ειδικών βαλβίδων, αυξάνοντας τον βαθμό δυσκολίας της άσκησης και πιέζοντας το σώμα να λειτουργήσει στα όριά του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι συγκεκριμένες μάσκες μπορούν να «αντιγράψουν» συνθήκες υψομέτρου από περίπου 900 έως και 5.500 μέτρα, προσφέροντας τα οφέλη της προπόνησης σε ακραίο περιβάλλον χωρίς να απαιτείται μετακίνηση. Δεν χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά σε συγκεκριμένα τεστ υψηλής έντασης. Μετά από κάθε προπόνηση, τα δεδομένα αναλύονται ξεχωριστά για κάθε ποδοσφαιριστή, επιτρέποντας στο τεχνικό επιτελείο να προσαρμόζει το πρόγραμμα φυσικής κατάστασης με απόλυτα εξατομικευμένο τρόπο. Πρόκειται για μια μεθοδολογία που στο παρελθόν έχει αποδώσει καρπούς στη Ρεάλ Μαδρίτης και φιλοδοξεί να αποτελέσει ξανά το «κλειδί», ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στα κρίσιμα σημεία της σεζόν.