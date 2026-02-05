Η Αλίμα Άλι ήταν μόλις 12 ετών όταν η ζωή της άλλαξε μέσα σε δευτερόλεπτα, μετά από ένα φαινομενικά απλό περιστατικό στο σπίτι της. Η σήμερα 21χρονη από το Μπράντφορντ φέρει σοβαρά εγκαύματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της και χρειάστηκε να μάθει ξανά να περπατά, να μιλά και να τρώει, όταν το εύφλεκτο φαρμακευτικό σαμπουάν για ψείρες που είχε τοποθετηθεί στα μαλλιά της τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η ίδια, η οποία σήμερα εκπαιδεύεται για να γίνει σύμβουλος, θυμάται τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, περιγράφοντας ότι η μητέρα της άρχισε να ουρλιάζει. Όπως εξήγησε, αρχικά δεν κατάλαβε τι συνέβαινε, καθώς μόνο τα μαλλιά της είχαν πάρει φωτιά και δεν ένιωθε πόνο. Όταν όμως είδε την αντανάκλασή της στο παράθυρο, πάγωσε από το σοκ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο τριχωτό της κεφαλής και ο πόνος έγινε αφόρητος.

Η Αλίμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εγκαύματα τρίτου βαθμού στο μισό της σώμα. Τέθηκε σε τεχνητό κώμα για δύο μήνες και παρέμεινε στο νοσοκομείο για πολλούς εξαντλητικούς μήνες. Από το ατύχημα έχασε επτά δάχτυλα και υποβλήθηκε σε αμέτρητες χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τη Sun.

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2016, λίγο μετά την επιστροφή της στο σπίτι από οικοτροφείο για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, όταν διαπίστωσε ότι είχε κολλήσει ψείρες. Η μητέρα της εφάρμοσε το φαρμακευτικό σαμπουάν Full Marks Solution και, αφού ολοκληρώθηκε η θεραπεία, η Αλίμα κατευθύνθηκε προς τον κάδο απορριμμάτων για να πετάξει τη συσκευασία. Καθώς περνούσε από την αναμμένη εστία της κουζίνας, τα μαλλιά της πήραν φωτιά.

Ακούγοντας τις φωνές, η μεγαλύτερη αδελφή της, η οποία τότε ήταν οκτώ μηνών έγκυος, κατέβηκε τρέχοντας και έσυρε την Αλίμα έξω από το σπίτι. Η 12χρονη λιποθύμησε για περίπου 30 δευτερόλεπτα από τον πόνο, προτού η αδελφή της, δείχνοντας ψυχραιμία, αρπάξει το μπουφάν ενός διερχόμενου διανομέα και καταφέρει να σβήσει τις φλόγες. Όταν έφτασαν οι διασώστες, η Αλίμα, όπως θυμάται, τους φώναζε να την «κοιμίσουν», καθώς δεν άντεχε τον πόνο.

Το επόμενο που θυμάται είναι ότι ξύπνησε έξι εβδομάδες αργότερα. Οι γονείς της την είχαν προειδοποιήσει να μην κοιταχτεί στον καθρέφτη, εξηγώντας της ότι είχε αλλάξει πολύ. Όπως λέει, τη βοήθησαν να προετοιμαστεί ψυχολογικά, ώστε όταν τελικά είδε το είδωλό της, να μην της φανεί τόσο δύσκολο, καθώς είχε ήδη φανταστεί το χειρότερο. Περιγράφει την περίοδο εκείνη σαν να είχε επιστρέψει στην παιδική ηλικία, αφού χρειάστηκε να μάθει ξανά να περπατά, να μιλά και να τρέφεται μόνη της.

Εννέα χρόνια μετά, η Αλίμα εξακολουθεί να έχει δύσκολες ημέρες, ιδιαίτερα όταν αντιλαμβάνεται τα βλέμματα του κόσμου στον δρόμο. Όπως αναφέρει, η κατάσταση παραμένει σκληρή, ωστόσο μαθαίνει σταδιακά να το διαχειρίζεται καλύτερα. Παράλληλα, τονίζει ότι το ατύχημα έκανε την ίδια και την οικογένειά της πολύ πιο ανθεκτικούς και ανοιχτόμυαλους.

Μετά την εννιάμηνη νοσηλεία της, όταν επέστρεψε στο σπίτι, δεχόταν φροντίδα από νοσηλευτές για έξι ώρες την ημέρα. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκε κατ’ οίκον για έναν χρόνο, προτού φοιτήσει σε νέο σχολείο τον Σεπτέμβριο του 2018. Όπως περιγράφει, η ένταξη σε ένα καινούριο σχολικό περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η εμφάνισή της διέφερε σημαντικά από αυτή των συνομηλίκων της.

Σήμερα, η Αλίμα σπουδάζει στο πανεπιστήμιο με στόχο να γίνει σύμβουλος, προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν βιώσει παρόμοια τραυματικά γεγονότα. Συνεχίζει να υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις και πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε δέρμα από τη βουβωνική χώρα για τη δημιουργία πτυχών στα αυτιά της, ώστε να μπορεί να φορά σκουλαρίκια. Παράλληλα, μοιράζεται την ιστορία της στο διαδίκτυο μέσω του λογαριασμού @aleemaxali, επισημαίνοντας ότι, αν και αρχικά δεχόταν σκληρά σχόλια, πλέον το κοινό έχει εξοικειωθεί περισσότερο με την εικόνα των επιζώντων από σοβαρά εγκαύματα.