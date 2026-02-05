Αλλαγή σκηνικού παρουσιάζει σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα φαινόμενα να αποκτούν ένταση, αλλά να έχουν παροδικό χαρακτήρα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τμήματα της ανατολικής νησιωτικής Ελλάδας, ενώ οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια. Το σκηνικό αυτό αποτυπώνεται στο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που βρίσκεται σε ισχύ.

Τα φαινόμενα εκδηλώνονται με ιδιαίτερη ένταση στο βόρειο Ιόνιο, στην περιοχή της Κέρκυρας, των Διαποντίων νήσων και των Παξών, καθώς και στην Ήπειρο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έως και τις πρωινές ώρες. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, όπως η Λευκάδα, η Ιθάκη, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος, αλλά και στη δυτική Στερεά Ελλάδα, τα έντονα φαινόμενα διατηρούνται μέχρι το απόγευμα. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται έως αργά το βράδυ, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συνεχιστούν μέχρι τη νύχτα. Από το μεσημέρι επηρεάζονται τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Από το απόγευμα, ξεκινώντας από τα δυτικά, στρέφονται σε δυτικούς και σταδιακά εξασθενούν. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, με τον υδράργυρο να φτάνει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17, ενώ στις νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιάννη Σταματάκη, επικρατούν «φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες κι από θέμα βροχοπτώσεων κι από θέμα θερμοκρασιών, μάλιστα στην Κρήτη θα φτάσουμε 19 ίσως και 20 βαθμούς, ενώ σήμερα στην Αττική ο καιρός είναι άστατος με ένα πέρασμα καταιγίδων να διαφαίνεται το μεσημέρι 14:00 με 16:00, από τα νότια προς τα ανατολικά». Όπως επισημαίνεται, έντονες βροχοπτώσεις καταγράφονται από νωρίς το πρωί στα βορειοανατολικά. Για τη Θεσσαλονίκη σημειώνεται πως «Και στη Θεσσαλονίκη, οι τοπικές βροχοπτώσεις, θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι», ενώ σε ό,τι αφορά τους ισχυρούς ανέμους υπογραμμίζεται ότι «όσοι είναι να ταξιδέψουν στο Αιγαίο, Ανατολικό Κρήτη, Δωδεκάνησα να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία». Η γενικευμένη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ της Πέμπτης και έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι που επικρατούν ήδη από χθες έχουν οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν το φαινόμενο εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσουν εν μέρει την ατμόσφαιρα, προκαλώντας ωστόσο εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.

Ο καιρός σήμερα και τις επόμενες ημέρες

Σε ό,τι αφορά την αναλυτική πρόγνωση για σήμερα, στη Μακεδονία και τη Θράκη επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη να είναι κατά τόπους ισχυρά από το πρωί έως τη νύχτα, ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι στα βόρεια. Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο σημειώνονται βροχές και καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη επικρατούν νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα εντείνονται από το μεσημέρι και το απόγευμα αντίστοιχα. Στην Αττική καταγράφονται βροχές και πιθανές πρόσκαιρες καταιγίδες με βελτίωση από αργά το απόγευμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα εξασθενούν μετά το μεσημέρι.

Για τις επόμενες ημέρες, την Παρασκευή τα φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εξασθενούν γρήγορα, ενώ στα δυτικά οι βροχές εντείνονται από το μεσημέρι. Το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα. Την Κυριακή σημειώνονται παροδικές βροχές κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται νέα επιδείνωση από τα δυτικά και τα βόρεια με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Πυροσβεστική εφαρμόζει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών και συναφών φαινομένων, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εκδήλωση της κακοκαιρίας.