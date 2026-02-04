Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (05-02-26) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη βόρεια χώρα και λίγα χιόνια στα ορεινά. Μετά το μεσημέρι ο καιρός στα δυτικά θα παρουσιάσει επιδείνωση. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά, φαινόμενα που τοπικά θα είναι έντονα και εμφανίζουν σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Από αργά το βράδυ, οι βροχές θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, τη βόρεια χώρα, τις Σποράδες και τα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου. Εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στη Μακεδονία όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 2 έως 10-12, στην Ήπειρο από 4 έως 15-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 14-16, στη βορειοδυτική Πελοπόννησο από 8 έως 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 16-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 16-17, στα νησιά του Αιγαίου από 7 έως 15-16 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 19-21 και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ, και τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν στα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι προοδευτικά σε ισχυρούς 6 μποφόρ και το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ και το βράδυ έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενείς βροχές κατά περιόδους οι οποίες από το βράδυ θα ενταθούν και είναι πολύ πιθανό να συνοδευτούν από καταιγίδες, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11-12 βαθμούς.