Άστατος αναμένεται να είναι σήμερα, Τετάρτη 4/2 ο καιρός. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι νεφώσεις, οι τοπικές βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 με ενίσχυση αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία το βράδυ.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 4 με 5 και το βράδυ έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νησιά του Ιονίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια 6 με 7 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση αργά το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Πέμπτη 5/2

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 16 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 6/2

Στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 7/2

Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή 8/2

Στη δυτική, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.