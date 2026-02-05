Η μητέρα του Κιλιάν Mπαπέ, Φάιζα Λαμαρί, αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τις ετήσιες απολαβές της να ξεπερνούν ακόμη και τους μισθούς οκτώ ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης. Από πολύ νωρίς στην καριέρα του Γάλλου σταρ, η ίδια φρόντισε να έχει ενεργό και καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της επαγγελματικής και οικονομικής του πορείας.

Σύμφωνα με το «Sportico», ο Mπαπέ το 2025 έφτασε σε συνολικά έσοδα κοντά στα 81 εκατομμύρια ευρώ, παραμένοντας στην ελίτ των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών παγκοσμίως. Παρότι με τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2024 αποδέχθηκε μικρότερες απολαβές σε σχέση με την Παρί Σεν Ζερμέν, συνεχίζει να εισπράττει μικτό μηνιαίο μισθό 2,67 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει η «L’Équipe».

Kylian Mbappé’s mother, Fayza Lamari, in tears at her son’s presentation as a Real Madrid player.pic.twitter.com/AKkciX3szt — Get French Football News (@GFFN) July 16, 2024

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το συμβόλαιο της Φάιζα Λαμαρί, το οποίο της εξασφαλίζει περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά τον χρόνο. Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από τις αποδοχές αρκετών παικτών των «μερένχες», όπως οι Μπραχίμ Ντίαθ, Ραούλ Ασένσιο, Έντρικ και Φραν Γκαρθία, καθώς ο ίδιος ο Mπαπέ έχει συμφωνήσει να της αποδίδει το 30% των καθαρών εσόδων του.

Η Λαμαρί δεν περιορίζεται στον ρόλο της μητέρας, αλλά λειτουργεί ως μάνατζερ και διαχειρίστρια κάθε πτυχής της καριέρας του. Όπως έχει αποκαλυφθεί στον ισπανικό Τύπο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ τους υπήρξαν σκληρές, με τη Φάιζα να διεκδικεί αρχικά ακόμη και το 50% του μισθού του γιου της. Τελικά, το ποσοστό «κλείδωσε» στο 30%, ύστερα από έντονες συζητήσεις.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων αυτών κατευθύνεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του Κιλιάν Mπαπέ, μέσω του οποίου ο ίδιος και η οικογένειά του στηρίζουν παιδιά από οικονομικά ασθενέστερα στρώματα, δίνοντας κοινωνική διάσταση στα εντυπωσιακά αυτά ποσά.