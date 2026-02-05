Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η ΕΜΥ το πρωί της Πέμπτης. Όπως επισημαίνεται, το περιεχόμενο παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με το αρχικό δελτίο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία:

Ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο καιρός σήμερα και τις επόμενες ημέρες

Σε ό,τι αφορά την αναλυτική πρόγνωση για σήμερα, στη Μακεδονία και τη Θράκη επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη να είναι κατά τόπους ισχυρά από το πρωί έως τη νύχτα, ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι στα βόρεια. Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο σημειώνονται βροχές και καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη επικρατούν νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα εντείνονται από το μεσημέρι και το απόγευμα αντίστοιχα. Στην Αττική καταγράφονται βροχές και πιθανές πρόσκαιρες καταιγίδες με βελτίωση από αργά το απόγευμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα εξασθενούν μετά το μεσημέρι.

Για τις επόμενες ημέρες, την Παρασκευή τα φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εξασθενούν γρήγορα, ενώ στα δυτικά οι βροχές εντείνονται από το μεσημέρι. Το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα. Την Κυριακή σημειώνονται παροδικές βροχές κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται νέα επιδείνωση από τα δυτικά και τα βόρεια με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Πυροσβεστική εφαρμόζει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών και συναφών φαινομένων, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εκδήλωση της κακοκαιρίας.