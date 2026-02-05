«Όχι», είπε ο Άρειος Πάγος στο αίτημα συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών να μη γίνει η δίκη, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου, στη Λάρισα.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος των οκτώ συγγενών και το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, που εξέτασε το αίτημα, υιοθέτησε τη θέση του.

Οι συγγενείς ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για τη διεξαγωγή της δίκης, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη αεροδρομίου που θα είχε ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των παραγόντων της δίκης.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη στη Λάρισα, όπου στο εδώλιο θα βρεθούν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο μοιραίος σταθμάρχης, υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, της εταιρείας Hellenic Train, στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και γενικοί διευθυντές του Υπουργείου.