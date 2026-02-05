Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας και από τις πιο φινετσάτες της χώρας. Ο λόγος για τη Λιλ, τη «μητρόπολη του Βορρά», όπως την αποκαλούν, που ξεχωρίζει για τη φινέτσα της και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Σύμβολο της γαλλικής Φλάνδρας, η Λιλ συνδυάζει εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, φημισμένη κουζίνα και πρωτότυπα αξιοθέατα. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο και το ταξίδι σε αυτήν είναι μια εμπειρία που σίγουρα αξίζει να ζήσετε.

Στα σημαντικά αξιοθέατά της είναι η Παλιά Πόλη που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, η συνοικία Euralille με τα μεταμοντέρνα κτίρια και τα παγκόσμιας κλάσης μουσεία. Συγκεκριμένα, το μουσείο καλών τεχνών Palais des Beaux-Arts φιλοξενεί έργα των Ρούμπενς, Γκόγια και Ντελακρουά. Το μουσείο La Piscine στην κοινότητα Roubaix στεγάζεται σε μια παλιά πισίνα art deco, όπου τα μαρμάρινα γλυπτά αντανακλώνται στο νερό.

Ο επισκέπτης θα ανακαλύψει τη Λιλ περπατώντας στα ήσυχα δρομάκια με τα ομοιόμορφα σπίτια, τους κήπους και τις γαλλικές patisseries του 19ου αιώνα.

Δείτε τις φωτογραφίες