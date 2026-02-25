Πρόκειται για μία από τις ωραιότερες Παλιές Πόλεις της Ελλάδας, με σημείο αναφοράς και το πατρικό του Μάνου Χατζιδάκι, χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, το οποίο, ανακαινισμένο πια, προκαλεί το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό όλων.

Όπως καταλάβατε, αναφερόμαστε στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης, ένα μέρος το οποίο σε πολλούς θυμίζει «αντίκα» άλλης εποχής, ξυπνώντας τα πιο γλυκά και συνάμα νοσταλγικά συναισθήματα. Δεν είναι τυχαίο, ότι την αποκαλούν και το «Μικρό Παρίσι» της Θράκης, διατηρώντας έντονο το ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν στα σοκάκια της.

Πανέμορφες γωνιές με γραφικά πέτρινα καλντερίμια –η οδός Αντίκα με διαφορά είναι το πιο κουκλίστικο δρομάκι στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης-, καλοδιατηρημένα σπίτια και εντυπωσιακά αρχοντικά συνθέτουν το φωτογραφικό παζλ της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, που το 1976 ανακηρύχθηκε προστατευόμενος οικισμός.

Εδώ, σε ένα από τα ομορφότερα και πιο χαρακτηριστικά κτίρια της πόλης στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο, όπου ένα ταξίδι στο χρόνο συντελείται με το που διαβεί κανείς την πόρτα του μέσα από τον πλούσιο πολιτιστικό θησαυρό που φιλοξενεί στους χώρους του. Μάλιστα, το κτίριο από μόνο του αποτελεί τρανή απόδειξη για την οικονομική και κοινωνική ζωή μιας πόλης που άκμασε στις αρχές του 20ου αιώνα.

