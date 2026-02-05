Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των καμερών του λιμενικού σώματος προχώρησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή τη χθεσινή τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο.

Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Πλεύρης τόνισε: «Στη Γαύδο πριν τρεις μήνες είχαμε 3 νεκρούς μετανάστες και τότε το πλοίο που ενεπλάκη ήταν της Frontex, η οποία στην αναφορά της έλεγε ότι τους έπιασε πανικός όταν είδαν το σκάφος, πήγαν να ανέβουν και πνίγηκαν και κανείς δεν τους αμφισβήτησε. Γιατί; Γιατί η ελληνική αριστερά αρέσκεται να αμφισβητεί και να στοχοποιεί το Λιμενικό».

Όσον αφορά τις κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού, ο κ. Πλεύρης είπε πως «αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν υπάρχουν κάμερες όπως στην ΕΛ.ΑΣ. για να κοιτάμε αν έχει γίνει ή όχι ένα συμβάν.

Είναι επιχειρησιακές που χρησιμοποιούνται τη νύχτα για εντοπισμό στόχων σε απόσταση. Αυτή λειτουργεί κάθε φορά που υπάρχουν επιχειρησιακοί λόγοι. Στη Χίο δεν χρειάστηκε γιατί το ταχύπλοο ήταν μπροστά του. Ας βγει κάποιος να πει ότι υπάρχει κανονισμός στο Λιμενικό για 24ωρη καταγραφή των συμβάντων».

«Κάποιοι μιλούσαν για έγκλημα του Λιμενικού»

«Οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι είναι οι διακινητές. 24 που έχουν σωθεί είναι γιατί εκεί ήταν άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού.

Καθημερινά στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης το Λιμενικό σώζει ανθρώπους και την ίδια ώρα χθες στη Βουλή κάποιοι μιλούσαν για έγκλημα του Λιμενικού. Όχι μόνο πόρισμα έβγαλαν αλλά αν μπορούσαν θα τους έβαζαν και σε φυλακή», συνέχισε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πλεύρης. Όπως τόνισε: «Κάποιοι θέλουν να τους έχουν στο στόχαστρο, επειδή πιστεύουν τους διακινητές και όχι τους λιμενικούς».