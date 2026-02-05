Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη με κατηγορίες για υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αστυνομικών περιπολιών για την αντιμετώπιση ενεργειών που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εντοπίστηκαν δύο αγροτεμάχια στην περιοχή της Σίνδου, όπου απορρίφθηκαν μεγάλες ποσότητες στερεών σύμμεικτων αποβλήτων. Πρόκειται για χώματα αναμεμειγμένα με κομμάτια μπετόν και πίσσας, τα οποία φέρονται να προέρχονταν από εργασίες εκσκαφών και είχαν διαστρωθεί τμηματικά με επιχωμάτωση.

Θέτοντας την περιοχή υπό διακριτική παρακολούθηση, αστυνομικοί εντόπισαν ανατρεπόμενο φορτηγό να απορρίπτει ανεξέλεγκτα τα συγκεκριμένα απόβλητα στα γεωτεμάχια. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα υλικά είχαν φορτωθεί από σημείο όπου εκτελούνταν εργασίες τοποθέτησης αγωγών ύδρευσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Οι τέσσερις συλληφθέντες είναι ηλικίας 57, 60, 63 και 46 ετών, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο 57χρονος οδηγός του φορτηγού φέρεται να ενεργούσε κατ’ εντολή του 60χρονου εργοδότη του και ενός 63χρονου υπεργολάβου, ενώ τα παραπάνω στερεά απόβλητα προέρχονταν από εργασίες εκσκαφών σε χώρους εταιρείας, με νόμιμους εκπροσώπους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι οποίοι αναζητούνται. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται, επίσης, 66χρονος νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο ως ανάδοχος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 46χρονος, εκ των συλληφθέντων, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπεύθυνου μηχανικού εκτέλεσης των εργασιών στη Θεσσαλονίκη, ενεργώντας, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κατ’ εντολή ενός εκ των παραπάνω νόμιμων εκπροσώπων.

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις πραγματοποιούνταν από τον Ιούλιο του 2025, κατά παράβαση της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η οποία προβλέπει ότι τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) πρέπει να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες για νόμιμη διαχείριση και ανακύκλωση.

Αποτέλεσμα της μη σύννομης διαχείρισης των αποβλήτων, της οποίας το κόστος συμπεριλαμβάνεται στη συνολική αμοιβή του αναδόχου του έργου και ορίζεται σε ποσό που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, είναι ο προσπορισμός οικονομικού οφέλους από τις εμπλεκόμενες εταιρείες και η ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.