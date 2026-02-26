Το FBI απέλυσε τουλάχιστον έξι πράκτορες που συνδέονται με την έρευνα που διεξήχθη το 2022 για την παρακράτηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ διαβαθμισμένων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο στο τέλος της πρώτης του θητείας, μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε βάρος του Τραμπ ασκήθηκε δίωξη σε ομοσπονδιακό επίπεδο επειδή κράτησε στην οικία του στο Μαρ-α-Λάγκο διαβαθμισμένα έγγραφα μετά την ολοκλήρωση της θητείας του αντί να τα παραδώσει στα Εθνικά Αρχεία, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Το 2022 το FBI είχε πραγματοποιήσει έρευνα στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Ο Κας Πατέλ, διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας εδώ και έναν χρόνο και ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, ζήτησε την απόλυση τουλάχιστον έξι πρακτόρων που συμμετείχαν στην έρευνα, σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το FBI, με το οποίο επικοινώνησε το AFP, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Ένωση Πρακτόρων του FBI επιβεβαίωσε ότι έγιναν απολύσεις, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους. Σε ανακοίνωσή της καταδίκασε την παραβίαση «του δικαιώματος σε μια κανονική διαδικασία όσων διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν» τις ΗΠΑ.

«Τα μέτρα αυτά αποδυναμώνουν την υπηρεσία στερώντας της απαραίτητη τεχνογνωσία και αποσταθεροποιώντας το προσωπικό της, γεγονός που υπονομεύει την εμπιστοσύνη προς την ηγεσία της και θέτει σε κίνδυνο την ικανότητά της να πετύχει τους στόχους στελέχωσης, εκθέτοντας το έθνος σε αυξημένο κίνδυνο», πρόσθεσε η Ένωση στην οποία μετέχουν πρώην και εν ενεργεία πράκτορες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα έγγραφα που παρακράτησε ο Τραμπ προέρχονταν από το Πεντάγωνο και τη CIA και αφορούσαν απόρρητες πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άμυνα των ΗΠΑ.

Τον Ιούλιο του 2024 η ομοσπονδιακή δικαστής Αϊλίν Κάνον, την οποία είχε διορίσει ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία, ακύρωσε την ποινική διαδικασία που είχε ξεκινήσει εις βάρος του εκτιμώντας ότι ο διορισμός του πρώην ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, που είχε αναλάβει την υπόθεση, ήταν αντισυνταγματικός.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε έφεση στην απόφαση της Κάνον, αλλά η υπόθεση εγκαταλείφθηκε μετά τη νέα νίκη Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται ότι έκανε οτιδήποτε παράτυπο.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τις έρευνες του FBI, κυρίως αυτές που αφορούσαν εκατοντάδες υποστηρικτές του οι οποίοι εισέβαλαν με τη βία στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Τον Σεπτέμβριο τρία πρώην στελέχη του FBI που απολύθηκαν αιφνιδιαστικά κατηγόρησαν σε προσφυγή τους τον Πατέλ ότι «πολιτικοποίησε» την υπηρεσία αυτή για να ικανοποιήσει τον Τραμπ.

Δήλωσαν ότι τιμωρήθηκαν κυρίως για την αντίθεσή τους στην απόλυση συναδέλφων τους, το μόνο σφάλμα των οποίων ήταν ότι θεωρήθηκε ότι δεν ευθυγραμμίζονται επαρκώς με τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης ή ότι είχαν στοχοποιηθεί δημοσίως από υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου.