Viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας έγινε μια εταιρεία που αποφάσισε να μοιράσει σχεδόν το 70% των ετήσιων κερδών της στους εργαζομένους της, μετατρέποντας την ετήσια γιορτή της σε… βροχή μετρητών.

Η «Henan Kuangshan Crane Co., Ltd.» διένειμε συνολικά 180 εκατομμύρια γουάν (περίπου 26 εκατ. δολάρια) σε μπόνους, από συνολικά κέρδη 270 εκατ. γουάν για το 2025.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας εταιρικής εκδήλωσης στις 13 Φεβρουαρίου, περισσότερα από 60 εκατ. γουάν σε μετρητά μοιράστηκαν επιτόπου. Στον χώρο είχαν στηθεί 800 τραπέζια για περίπου 7.000 εργαζομένους, ενώ σε πολλά από αυτά ήταν απλωμένα τα χαρτονομίσματα σε σειρές, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Οι εργαζόμενοι ανέβαιναν στη σκηνή για να παραλάβουν τα μπόνους τους, ενώ κάποιοι καλούνταν να μετρήσουν ή να συγκεντρώσουν όσα χαρτονομίσματα προλάβαιναν μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο – και να τα κρατήσουν. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν υπαλλήλους να αγκαλιάζουν δεσμίδες χρημάτων, με ορισμένους να δυσκολεύονται λόγω της μεγάλης ποσότητας, σύμφωνα με το scmp.com.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Τσούι Πεϊτζούν, αιφνιδίασε μάλιστα το κοινό όταν από τη σκηνή ζήτησε από το οικονομικό τμήμα να αντικαταστήσει τα προγραμματισμένα δώρα με επιπλέον 20.000 γουάν σε μετρητά για κάθε εργαζόμενο. «Δεν είναι ότι μου αρέσει να μοιράζω χρήματα. Σκέφτηκα όμως ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν βάρη από δάνεια αυτοκινήτου και στεγαστικά και κάθε ανακούφιση βοηθά», δήλωσε.

A dream corporate party took place in China



During a Chinese New Year celebration, Henan Kuangshan Crane piled up mountains of cash for 7,000 employees.



There were $26 million in cash laid out on the table. The only rule: take it with your hands and carry it away yourself.



The… pic.twitter.com/hH79ej7Bk6 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή γερανών και εξοπλισμού διακίνησης υλικών με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες, είχε ακολουθήσει παρόμοια πρακτική και το 2024, διανέμοντας 170 εκατ. γουάν από καθαρά κέρδη 260 εκατ.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν με θαυμασμό, αποκαλώντας τον Τσούι «το αφεντικό που αγαπά να μοιράζει χρήματα» και «τον πραγματικό θεό του πλούτου στον κόσμο των ανθρώπων».