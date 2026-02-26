Το τελευταίο διάστημα δεν εξελίχθηκε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται σε φάση προσαρμογής μετά τις πολυάριθμες μεταγραφές του Ιανουαρίου. Οι νέες προσθήκες, οι τραυματισμοί και το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα δημιούργησαν αστάθεια στην απόδοση της ομάδας.

Η νίκη της περασμένης Κυριακής απέναντι στον ΟΦΗ (2-0) αποτέλεσε σημαντική «ανάσα», καθώς μείωσε τη διαφορά στους τρεις βαθμούς από την πρώτη τετράδα, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Στην Ευρώπη, ωστόσο, δεν κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα από το πρώτο ματς με την Πλζεν (2-2), αν και θα μπορούσε με βάση την εικόνα του. Πλέον καλείται να ανταποκριθεί σε μια απαιτητική έδρα, με τον Ανδρέα Τετέη να έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση. Η τριάδα στην άμυνα δείχνει να έχει παγιωθεί, ενώ ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με τον Άρη. Τα προβλήματα παραμένουν πολλά. Ο Πάλμερ-Μπράουν τέθηκε εκτός. Επιστρέφει ο Πελίστρι, όπως και ο στόπερ Τούμπα που πήρε ανάσες. Παραμένουν εκτός οι Ντέσερς, Κώτσιρας και Τσιριβέγια, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Τσάβες, Κοντούρης, Παντελίδης, Γέντβαϊ, Γιάγκουσιτς και Σισοκό

Λίγες ημέρες μετά το 2-2 της Αθήνας, η Πλζεν έμεινε στο 0-0 με τη Σπάρτα Πράγας στο πρωτάθλημα Τσεχίας. Ο τεχνικός Χίσκι προχώρησε σε πέντε αλλαγές σε σχέση με το ευρωπαϊκό παιχνίδι, χωρίς όμως να διαφοροποιηθεί η αγωνιστική εικόνα της ομάδας του. Στο ΟΑΚΑ, απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τον Παναθηναϊκό. Προηγήθηκε στο 11’ με εντυπωσιακό σουτ του Βισίνσκι, δέχθηκε την ισοφάριση στο 31’ από τον Τετέη και στο 61’ βρέθηκε πίσω στο σκορ ξανά από τον ίδιο παίκτη. Ωστόσο, στο 80’ ο Λάντρα ισοφάρισε με δυνατό σουτ εκτός περιοχής. Ο Ντόσκι συμπλήρωσε κάρτες και δεν υπολογίζεται, ενώ ο Παλούσκα παραμένει εκτός για μεγάλο διάστημα.