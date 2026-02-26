Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί τον πρώην αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας (Air Force), Τζέραλντ Μπράουν, για την εκπαίδευση Κινέζων στρατιωτικών πιλότων.

Ένας πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και «ελίτ πιλότος μαχητικού» συνελήφθη και κατηγορήθηκε για προδοσία της πατρίδας του, επειδή παρείχε παράνομα εκπαίδευση σε Κινέζους στρατιωτικούς πιλότους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο πρώην σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Τζέραλντ Μπράουν, γνωστός στο παρελθόν με το διακριτικό «Runner», συνελήφθη την Τετάρτη στην Ιντιάνα και κατηγορήθηκε για παροχή και συνωμοσία για την παροχή αμυντικών υπηρεσιών σε Κινέζους πιλότους χωρίς άδεια.

Ο Μπράουν, 65 ετών, πρώην εκπαιδευτής πιλότων F-35 Lightning II με δεκαετίες εμπειρίας στην Πολεμική Αεροπορία, «κατηγορείται ότι πρόδωσε τη χώρα του εκπαιδεύοντας Κινέζους πιλότους να πολεμήσουν εναντίον εκείνων που ορκίστηκε να προστατεύει», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ρόμαν Ροζάβσκι, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Αντικατασκοπείας και Κατασκοπείας του FBI.

«Η κινεζική κυβέρνηση συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την εμπειρογνωμοσύνη των τωρινών και πρώην μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για να εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας. Αυτή η σύλληψη αποτελεί προειδοποίηση», δήλωσε ο Ροζάβσκι, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζανίν Φέρις Πίρο, για την Περιφέρεια της Κολούμπια, δήλωσε ότι ο Μπράουν «και οποιοσδήποτε συνωμοτεί κατά της χώρας μας» θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Μπράουν υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ για 24 χρόνια, είχε ηγηθεί αποστολών μάχης και ήταν υπεύθυνος για τη διοίκηση «ευαίσθητων μονάδων», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνταν με συστήματα μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

Αφού αποχώρησε από τον αμερικανικό στρατό το 1996, ο Μπράουν εργάστηκε ως πιλότος εμπορικών αεροσκαφών πριν ασχοληθεί στον τομέα της άμυνας, εκπαιδεύοντας Αμερικανούς πιλότους στην πτήση με πολεμικά αεροσκάφη F-35 και A-10.

Ο Μπράουν φέρεται να ταξίδεψε στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2023 για να ξεκινήσει την εκπαίδευση Κινέζων πιλότων και παρέμεινε στη χώρα μέχρι την επιστροφή του στις ΗΠΑ στις αρχές Φεβρουαρίου 2026.