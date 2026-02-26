Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 26/2 η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Ειδικότερα, δυσχέρειες καταγράφονται από το ύψος του Περιστερίου έως και τους Αγίους Αναργύρους, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, όπου οι καθυστερήσεις είναι εντονότερες. Στην κάθοδο η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν τα σημεία επιβράδυνσης.

Την ίδια στιγμή μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σημειώνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα σε τμήματα της Κηφισίας, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

5′-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

5'-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/8APZXc6vSv — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 26, 2026

