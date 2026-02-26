Στην καρδιά της Καππαδοκίας, εκεί όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει ανάμεσα σε απόκοσμους σχηματισμούς βράχων και χρυσαφένιες κοιλάδες, ξεπροβάλλει το Ορταχισάρ, ένα από τα ωραιότερα χωριά, όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά του κόσμου, σύμφωνα και με τη λίστα του Forbes για το 2025.

Το όνομά του σημαίνει «Μεσαίο Κάστρο», λόγω της κεντρικής του θέσης ανάμεσα στις πόλεις Γκόρεμε, Ουργκιούπ και Ουτσχισάρ. Το χωριό διατηρεί την παραδοσιακή του ατμόσφαιρα με πέτρινα σπίτια και στενά σοκάκια. Πολλές από τις σπηλιές του χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία, αλλά και ως φυσικές αποθήκες για τη συντήρηση εσπεριδοειδών και φρούτων λόγω της σταθερής θερμοκρασίας τους.

Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Ορταχισάρ είναι το κάστρο του, ένας εντυπωσιακός ηφαιστειακός βράχος λαξευμένος σε φρούριο. Θεωρείται η μεγαλύτερη «νεραϊδοκαμινάδα» της περιοχής και προσφέρει πανοραμική θέα στην Κοιλάδα των Ρόδων και το όρος Ερτζιγιές. Επίσης, στο κέντρο του χωριού βρίσκεται το Εθνογραφικό Μουσείο, στο οποίο οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με την καθημερινή ζωή, τις παραδόσεις και τις τέχνες της Καππαδοκίας. Στην περιοχή και στις γύρω κοιλάδες υπάρχουν σημαντικές λαξευτές εκκλησίες, όπως η Εκκλησία Pancarlık, γνωστή για τις καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες της.

