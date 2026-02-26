Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Πάτρα, καθώς έξω από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρχαίας εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός.

Πρόκειται για τον Α.Ε.Μ., τη φωτογραφία του οποίου εξασφάλισε το Newsbeast, ενώ διακρίνονται δύο πλαστικά μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό, τουλάχιστον ένα γκαζάκι, κροτίδα μεγάλης ισχύος και σπίρτα για την πυροδότηση.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε και εξετάζεται από την ΕΛΑΣ για τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό.

Επίσης, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αναζητούν υλικό από κάμερες που ενδεχομένως έχουν καταγράψει ύποπτες κινήσεις.