Οι κάρτες παύουν να είναι απλώς ένα εναλλακτικό μέσο πληρωμής και μετατρέπονται σε βασικό εργαλείο λειτουργίας για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Όλο και περισσότερες ΜμΕ χρησιμοποιούν κάρτες για να καλύψουν καθημερινές επιχειρηματικές δαπάνες, επιταχύνοντας τη μετάβασή τους σε πιο ψηφιακά και οργανωμένα μοντέλα διαχείρισης.

Τη σαφή αυτή μεταβολή στις συνήθειες πληρωμών αποτυπώνει έρευνα που διενήργησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για λογαριασμό της Visa, σύμφωνα με την οποία σχεδόν μία στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιεί πλέον κάρτες για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων. Το εύρημα επιβεβαιώνει ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποκτούν σταθερά κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, πέρα από τις συναλλαγές με τους καταναλωτές.

Η χρήση καρτών δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες πληρωμές. Από τις επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κάρτες, περίπου τρεις στις δέκα εξοφλούν με αυτόν τον τρόπο πάνω από το 50% των συνολικών τους δαπανών. Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς τέσσερις στις δέκα με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ πληρώνουν περισσότερες από τις μισές δαπάνες τους με κάρτα, αναγνωρίζοντας τα οφέλη σε ταχύτητα και έλεγχο.

Ιδιαίτερα διαδεδομένες είναι και οι ηλεκτρονικές αγορές. Πάνω από εννέα στις δέκα ΜμΕ πραγματοποιούν online προμήθειες, με τις πληρωμές με κάρτα να αποτελούν τον κυρίαρχο τρόπο πληρωμής, σε ποσοστό 54%. Ακολουθούν οι τραπεζικές μεταφορές, ενώ η αντικαταβολή εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό μερίδιο. Τα ψηφιακά πορτοφόλια χρησιμοποιούνται ακόμη σε μικρότερο βαθμό, ωστόσο εμφανίζουν μεγαλύτερη διείσδυση στις επιχειρήσεις που λειτουργούν έως πέντε χρόνια, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαφοροποίηση ανάλογα με το ψηφιακό προφίλ των επιχειρηματιών.

Η εμπειρία από τη χρήση καρτών αξιολογείται θετικά από σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 42% εκτιμά ότι η επίδραση των πληρωμών με κάρτα στη λειτουργία της επιχείρησης είναι θετική ή μάλλον θετική. Ως βασικά πλεονεκτήματα αναφέρονται η ταχύτητα και η ευκολία στις συναλλαγές, που επισημαίνονται από το 74% των ΜμΕ, καθώς και ο καλύτερος έλεγχος των δαπανών και η μείωση της χρήσης μετρητών. Παράλληλα, ένα αξιόλογο ποσοστό αναγνωρίζει τη συμβολή των καρτών στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην προστασία από απάτες.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα αναδεικνύει και τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Περίπου μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνει ότι χρειάζεται επιπλέον ενημέρωση για τη χρήση εταιρικών καρτών, ενώ ένα ακόμη ποσοστό εκφράζει την ανάγκη για περισσότερη καθοδήγηση ώστε να αξιοποιήσει πληρέστερα τις δυνατότητες των ψηφιακών πληρωμών.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, η μελέτη καταγράφει για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο τις πληρωμές επιχειρηματικών δαπανών B2B των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Από την πλευρά του, ο Country Manager της Visa στην Ελλάδα, Νίκος Πετράκης, υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές πληρωμές λειτουργούν ως επιταχυντής ανάπτυξης, βελτιώνοντας τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα και τη συνολική ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό.