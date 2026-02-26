Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την καλύβα της Άρτεμις Παπακωστίδου, της «κυράς του Δέλτα», δοκίμασε τις νοστιμιές που του είχε ετοιμάσει και έκανε και σχετικό βίντεο, το οποίο ανέβασε στα social media.

Η κ. Παπακωστίδου μιλώντας σήμερα στο Kontra Channel είπε πως πριν δύο ημέρες ενημερώθηκε για τη συνάντηση που θα έχει με τον πρωθυπουργό. «Δυο ημέρες πριν μου τηλεφώνησε η γραμματέας του την οποία γνωρίζω πολύ καλά και μου είπε θα έρθουμε με τον πρωθυπουργό», είπε συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με την ίδια του άρεσαν όλα τα φαγητά που του είχε ετοιμάσει, χέλια, σουπιές, γαριδούλες αλλά όπως εκτίμησε «τα ντολμαδάκια δεν ήταν σαν της μαμάς του. Η κ. Μαρίκα έκανε τα καλύτερα ντολαμδάκια».

Χθες, μιλώντας στην ΕΡΤ, για τη συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε: «Τον φιλέψαμε με προϊόντα του τόπου μας. Χέλια, σουπιές, γαριδούλες της περιοχής μας. Τα ψαρεύω μόνη μου, με τον σύζυγο». «Είμαστε 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία. Ήταν μία ευχάριστη συνάντηση, δεν έμεινε πολύ αλλά ήταν πολύ καταδεκτικός ο πρωθυπουργός και πολύ άνθρωπος» περιέγραψε.

«Όταν είχαμε μιλήσει στο δορυφορικό, μου είχε πει: Κυρία Άρτεμις ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Ε να, ήρθε και από κοντά. Ήρθε η σειρά να με επισκεφθεί στο Δέλτα».

