Σε μια βαθιά προσωπική αποκάλυψη προχώρησε ο Ανδρέας Φούρας, γνωστοποιώντας ότι τους τελευταίους τρεις μήνες δίνει μάχη με τον καρκίνο.

«Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς», ανέφερε χαρακτηριστικά την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ότι οι γιατροί διέγνωσαν αδενοκαρκίνωμα στον οισοφάγο, επί εδάφους νόσου Μπάρετ. Όπως εξήγησε, «η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνωμα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει. Πάντα έλεγα πως αποκλείεται να δεχθώ χημειοθεραπεία και σε αυτό ήμουν απόλυτος», ανέφερε ο ίδιος στην ανάρτηση, σύμφωνα με το patrapress.gr.

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «τον Απρίλιο θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Καλές μου φίλες και φίλοι. Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνομα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει. Πάντα έλεγα πως αποκλείεται να δεχθώ χημειοθεραπεία και σε αυτό ήμουν απόλυτος.

Όμως για την οικογένεια μου τελικά υπέκυψα και ήδη τελειώνει ένας κύκλος δύσκολος που έχει αρκετά επηρεάσει σώμα και ψυχολογία. Τον Απρίλιο θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο. Ελπίζω πως θα αντέξω. Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο. Ξέρω πως με αγαπάτε και σας αγαπώ».