Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Τσεχία απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ, για τα playoffs του Europa League. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, με την πρόκριση να κρίνεται σε λεπτές ισορροπίες.

Η ομάδα του Μπενίτεθ ταξίδεψε με στόχο να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα συνέχειας στην Ευρώπη, επιδιώκοντας να παρατείνει το φετινό της ευρωπαϊκό ταξίδι. Μια ενδεχόμενη πρόκριση δεν θα έχει μόνο αγωνιστική σημασία, αλλά και ευρύτερη διάσταση για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μάχη και στο ranking

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA, περίπου 900 βαθμούς πίσω από την Τσεχία, διεκδικώντας με αξιώσεις τη 10η θέση που προσφέρει σημαντικά ευρωπαϊκά οφέλη τα επόμενα χρόνια.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποκτά διπλή σημασία, καθώς η αντίπαλος είναι τσεχική ομάδα. Αν οι «πράσινοι» πάρουν την πρόκριση με νίκη, θα προσθέσουν πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας και ταυτόχρονα θα αφαιρέσουν από την Τσεχία μία ομάδα από τη συνέχεια της διοργάνωσης ένα καθοριστικό πλήγμα στη μεταξύ τους μάχη.

Σύμφωνα μάλιστα με τα δεδομένα του Football Meets Data, σε περίπτωση πρόκρισης με νίκη, η Ελλάδα θα μετατραπεί σε φαβορί για την κατάληψη της 10ης θέσης, με πιθανότητες που φτάνουν το 51%, ενώ η Τσεχία θα υποχωρήσει στο 43%.

Το βλέμμα και στο Βίγκο

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Ισπανία απέναντι στη Θέλτα. Οι πιθανότητες πρόκρισης για τον «Δικέφαλο του Βορρά» εμφανίζονται πιο περιορισμένες, ωστόσο κάθε θετικό αποτέλεσμα – ακόμη και χωρίς πρόκριση – μεταφράζεται σε επιπλέον βαθμούς για την Ελλάδα και ενισχύει τη συνολική προσπάθεια στο ranking. Η αποψινή βραδιά, λοιπόν, δεν αφορά μόνο τις δύο ελληνικές ομάδες, αλλά συνολικά τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη.