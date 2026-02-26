Ανώτεροι σύμβουλοι του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως θα προτιμούσαν το Ισραήλ να πλήξει πρώτο το Ιράν προτού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν επίθεση κατά της χώρας, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις εν εξελίξει συζητήσεις.

Το Politico αναφέρει πως η στρατηγική αυτή βασίζεται σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό υπολογισμό: Μια ισραηλινή επίθεση αναμένεται να πυροδοτήσει τα αντίποινα της Τεχεράνης, γεγονός που θα διευκόλυνε τον Τραμπ να συσπειρώσει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ υπέρ μιας στρατιωτικής απάντησης.

Το πολιτικό ρίσκο και η κοινή γνώμη

Οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου εκτιμούν ότι οι πολίτες θα αποδέχονταν πολύ πιο εύκολα έναν πόλεμο, εάν οι ΗΠΑ ή ένας στενός σύμμαχός τους δέχονταν την πρώτη επίθεση. Παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι Αμερικανοί -και κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι- επιθυμούν την πτώση του ιρανικού καθεστώτος, παραμένουν εξαιρετικά διστακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο αμερικανικών απωλειών.

Έτσι, το επιτελείο του Τραμπ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πώς θα παρουσιαστεί η επιχείρηση επικοινωνιακά, αναζητώντας μια αφορμή που θα νομιμοποιεί την παρέμβαση πέρα από το ζήτημα των πυρηνικών.

«Υπάρχει η σκέψη ότι πολιτικά είναι πολύ πιο βολικό να χτυπήσουν πρώτοι και μόνοι οι Ισραηλινοί και, όταν το Ιράν απαντήσει εναντίον μας, να έχουμε κάθε λόγο να παρέμβουμε», αναφέρει πηγή που συμμετέχει στις συζητήσεις.

Τα σενάρια της επίθεσης

Καθώς οι ελπίδες για διπλωματική λύση εξανεμίζονται, το Politico εξηγεί πως το ερώτημα στην Ουάσινγκτον δεν είναι πλέον το «αν», αλλά το «πώς» θα γίνει η επίθεση. Το πιθανότερο σενάριο παραμένει μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση.

Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες επιλογές:

Περιορισμένα πλήγματα: Μια αρχική επίθεση με στόχο τον εξαναγκασμό της Τεχεράνης σε μια νέα συμφωνία με τους όρους των ΗΠΑ.

Καταστροφή υποδομών: Στο στόχαστρο θα βρεθούν σίγουρα οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και το δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο το Ισραήλ θεωρεί υπαρξιακή απειλή.

Το «χτύπημα αποκεφαλισμού»: Εξετάζεται η απευθείας στοχοποίηση του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αλλά και των ηγετικών στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι φόβοι για την Κίνα και τις ανθρώπινες απώλειες

Παρά την πολεμική ρητορική, ο Λευκός Οίκος σταθμίζει δύο κρίσιμους κινδύνους. Πρώτον, μια μεγάλη σύγκρουση θα εξαντλούσε τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ, αφήνοντας την Κίνα ελεύθερη να κινηθεί εναντίον της Ταϊβάν.

Δεύτερον, το Ιράν αναμένεται να απαντήσει με όλα τα μέσα που διαθέτει. Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή είναι εκτεθειμένες και, σε αντίθεση με το Ισραήλ, δεν προστατεύονται από το σύστημα Iron Dome, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο Αμερικανών νεκρών -και το αντίστοιχο πολιτικό κόστος- πολύ πιθανό.