Απάντηση για όσα υποστήριξε την Τετάρτη, με δήλωση του σχετικά με «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη σύμβαση με τη Chevron», έδωσε ο Πάνος Καμμένος στον Αντώνη Σαμαρά.

Όπως γράφει αρχικά στο Χ ο Πάνος Καμμένος, «η Ελλάδα επιτέλους επιλέγει τους πραγματικούς συμμάχους και όχι την τελειωμένη Ευρώπη».

Ο κ. Καμμένος σημειώνει επίσης ότι «οι συμφωνίες με εταιρείες για την ενέργεια ούτε διασφαλίζουν ούτε παραχωρούν Εθνική κυριαρχία. Αυτήν την διασφαλίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις».

«Αυτό σε απάντηση στον συνταξιούχο πρώην πρωθυπουργό που παρέδωσε την χώρα στις Βρυξέλλες άνευ όρων…», καταλήγει ο Πάνος Καμμένος στην ανάρτησή του για τον Αντώνη Σαμαρά.