Η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε δια βίου αποκλεισμό οπαδού της, ο οποίος καταγράφηκε να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό πριν από τη ρεβάνς με τη Μπενφίκα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, με την άμεση επέμβαση της ασφάλειας του γηπέδου να αποτρέπει περαιτέρω ένταση.

Αγωνιστικά, οι «μερένχες» επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους, επικρατώντας με 2-1 και στη Μαδρίτη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» του Champions League. Με αυτό το αποτέλεσμα διπλασίασαν τις νίκες τους απέναντι στους Πορτογάλους, οι οποίοι αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση.

Ωστόσο, το θετικό αγωνιστικό αποτέλεσμα επισκιάστηκε προσωρινά από το απαράδεκτο συμβάν στις εξέδρες. Ο οπαδός ταυτοποιήθηκε άμεσα μέσω των καμερών και απομακρύνθηκε από το γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα. Η διοίκηση της Ρεάλ ανακοίνωσε την εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία κατέληξε στον οριστικό αποκλεισμό του από το γήπεδο.

Ο σύλλογος επανέλαβε με σαφήνεια ότι καταδικάζει κάθε μορφή ρατσισμού, μίσους ή βίας και τόνισε πως θα συνεχίσει να λαμβάνει αυστηρά μέτρα για την προάσπιση των αξιών του σεβασμού και του ευ αγωνίζεσθαι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.