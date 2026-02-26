Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Αχαρνών, όπου δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε αιματηρή μονομαχία για την προτεραιότητα στον δρόμο. Η διαμάχη μεταξύ τους, που ξεκίνησε ως λεκτική αντιπαράθεση, εξελίχθηκε σε έντονο καβγά, με αποτέλεσμα να βγει ακόμα και μαχαίρι και να τραυματισθούν και οι δύο.

Μιλώντας για το περιστατικό, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, δήλωσε πως την ευθύνη για τον καβγά έχει εκείνος που κατεβαίνει από το αμάξι. «Φταίει αυτός που κατεβαίνει από το αμάξι και πάει να επιτεθεί στον άλλον, όλοι κάνουμε λάθη στον δρόμο, αλλά δεν πρέπει να αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο», είπε στο Action24.

Μάλιστα, αναφερόμενος σε ένα πρόσφατο περιστατικό, είπε πως «την προηγούμενη φορά που ερχόμουν εδώ, βγήκα λίγο πιο έξω σε ένα στοπ και ένας οδηγός που περνούσε, μου έκλεισε τον δρόμο και περίμενε τη δική μου αντίδραση». Όπως είπε ο ίδιος, δεν αντέδρασε. «Έχω κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία από τότε που ήμουν οδηγός ταξί για να μπορώ να αντιμετωπίζω αυτά τα περιστατικά, πάντα τους έσφαζα με το γάντι», δήλωσε.