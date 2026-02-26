Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε μέσα από το κανάλι της στο Youtube ότι έχει δεχτεί πολλές προτάσεις από την παραγωγή του «J2US», αλλά δεν έγινε η συμφωνία λόγω του οικονομικού.

«Δεν ξέρω αν άλλος άνθρωπος έχει δεχτεί τόσες προτάσεις για το “J2US” όσες έχω δεχτεί εγώ. Με έχουν πάρει όλοι οι άνθρωποι από την παραγωγή. Μόνο οι άνθρωποι που κάνουν την καθαριότητα στο στούντιο δεν με πήραν τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τον χρόνο αυτό το διάστημα για να μπορέσω να παρευρεθώ σε αυτό το υπέροχο σόου. Αν μου έδιναν τα χρήματα που τους ζήτησα, φυσικά και θα πήγαινα. Επειδή ο χρόνος μου γενικότερα είναι περιορισμένος, δεν μπορώ να τον διαθέσω σε ένα πρότζεκτ, το οποίο απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς», αποκάλυψε αρχικά.

«Ναι, είναι μια δουλειά και για να βγει αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που βλέπει ο κόσμος για κάποιες ώρες το Σάββατο στην οθόνη του, από πίσω υπάρχει πολύ δουλειά, πάρα πολύς κόσμος και πρέπει να είσαι εκεί, να είσαι αφοσιωμένος. Εγώ έχω μάθει όταν κάνω κάτι, να το κάνω καλά. Επίσης εγώ κάνω ένα άλλο μουσικό πρότζεκτ, με τον Claydee αυτή τη στιγμή. Τους είχα πει ότι αν είναι να συμμετέχω, θα πήγαινα μόνο με τον Claydee και με κανέναν άλλο, γιατί είναι coach πραγματικά», συμπλήρωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Δείτε το σημείο στο 02:56: