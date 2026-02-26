Στόχος να φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ μέχρι το 2027, τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε σημερινές της δηλώσεις.

Η ίδια μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στην ΕΡΤ, υπογράμμισε πως από τον σημερινό κατώτατο μισθό ύψους 880 ευρώ η διαφορά έως τον κυβερνητικό στόχο ανέρχεται σε 70 ευρώ, την ίδια ώρα που απομένουν δύο αυξήσεις, μία φέτος (την 1η Απριλίου) και μία το 2026.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέτουν προτάσεις και τεκμηρίωση έως τον Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα θα κατατεθεί εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, με εφαρμογή από 1η Απριλίου. Όπως διευκρινίστηκε, λαμβάνονται υπόψη «πάρα πολλά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας», όπως ο ρυθμός ανάπτυξης και οι αντοχές των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει φτάσει τα 1.516 ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 1.500 ευρώ. Τονίστηκε επίσης ότι σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται πλέον σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ έχουν δημιουργηθεί 560.000 νέες θέσεις εργασίας.

Νέο πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις

Για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και την εστίαση η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι έχει θεσπιστεί νέο πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις, με στόχο τη διευκόλυνση σύναψης και επέκτασής τους, καθώς και τη διατήρηση των όρων μέσω της μετενέργειας μετά τη λήξη τους.

Σε ό,τι αφορά το εποχικό επίδομα ανεργίας, διευκρίνισε ότι εξετάζεται συνολικά το πλαίσιο, στο πλαίσιο μελέτης που έχει ανατεθεί στο ΙΟΒΕ, με αιτήματα για ενίσχυσή του.

Επιτάχυνση απονομής επικουρικών συντάξεων

Επιπλέον, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις για την επιτάχυνση απονομής επικουρικών συντάξεων. Η κύρια σύνταξη, όπως αναφέρθηκε, απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, από 500 ημέρες το 2019.

Για τις επικουρικές, όμως, καθοριστικό ρόλο παίζει η ψηφιοποίηση των χειρόγραφων ενσήμων. Έχουν ήδη σαρωθεί 53 εκατομμύρια καρτέλες, ενώ το έργο ψηφιοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, με στόχο την πλήρη ψηφιακή ασφαλιστική ιστορία των πολιτών.

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους έως 29 ετών

Στη συνέχεια, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους έως 29 ετών που είναι άνεργοι και εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης κατά το οποίο προβλέπεται επιχορήγηση 17.500 ευρώ σε τρεις δόσεις, για κάλυψη αρχικών εξόδων, όπως ενοίκιο, εξοπλισμός και κεφάλαιο κίνησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ΔΥΠΑ έως 18 Μαρτίου.

Η ανεργία διαμορφώνεται στο 7,5%, το χαμηλότερο επίπεδο 18ετίας, με ιστορικό χαμηλό το 7,3%.

2.000 επιδοτούμενες θέσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Τέλος, έγινε αναφορά και στο νέο πρόγραμμα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με 2.000 θέσεις εργασίας και επιδότηση έως 875 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες προς επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης σε περιφέρειες με αυξημένες ανάγκες.