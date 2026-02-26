Για ψευδή κατάθεση κατηγορούν η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου τον 57χρονο άνδρα, ο οποίος κατέθεσε ότι ο Παντελής Παντελίδης βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στο μοιραίο τζιπ, στις 18 Φεβρουαρίου 2016.

Η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου που επέβαιναν μαζί με τον τραγουδιστή στο όχημα κατέθεσαν μήνυση εναντίον του μάρτυρα.

Σημειώνεται πως το 2020, τρία χρόνια μετά το κλείσιμο της υπόθεσης, ο συγκεκριμένος μάρτυρας κατέθεσε ότι ήταν εκείνος που έβαλε τον τραγουδιστή στο αυτοκίνητο και είδε το τζιπ να φεύγει με τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού. Ο εισαγγελέας έκρινε τον μάρτυρα ως όψιμο και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο.

Η Μίνα Αρναούτη μίλησε το πρωί της Πέμπτης 26/2 για τη δίκη, επισημαίνοντας: «Μετά από 10 χρόνια είμαι πάλι εδώ και συνεχώς στα δικαστήρια για μια υπόθεση που ήταν ξεκάθαρο ποιος οδηγούσε. Δεν ήταν ότι εμφανίστηκε ένας μάρτυρας που κρίθηκε όψιμος αλλά υπήρξε και κάποιος άλλος που τον στήριξε και είναι και αυτός κατηγορούμενος. Δεν μας συνόδευσε κανείς έξω, κανείς δεν σήκωσε κανέναν Παντελή από το έδαφος, κανείς δεν τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού και δεν ήταν στο τιμόνι η Φρόσω (σ.σ. Κυριάκου) όπως έδειξαν και οι εξετάσεις DNA».

«Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος να εμφανιστεί κάποιος μετά από 5 χρόνια και να καταθέσει ένα τόσο τρανταχτό γεγονός όπως νομίζει. Μου κάνει εντύπωση, ψεύδεται και έχει κριθεί ήδη ως όψιμος μάρτυρας», είπε ακόμη στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Ο κόσμος ακόμα πιστεύει ότι ο Παντελής δεν ήταν οδηγός. Εγώ δεν έχω κανένα όφελος από αυτό, δεν έχω λόγο να καλύψω κανέναν. Είναι άδικο να δέχομαι ύβρεις στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνω, πέθανε ένας άνθρωπος αλλά δεν γίνεται και η δική μας ζωή να συνεχίζεται κάτω από τέτοιες σκιές. Δεν τον έχουμε κατηγορήσει τον Παντελή, δεν προσπαθούμε να τον βγάλουμε ένοχο. Να αποδειχθεί η αλήθεια θέλουμε. Θα ήταν άδικο να κατηγορούμαστε εγώ και η άλλη κοπέλα», κατέληξε η Μίνα Αρναούτη.