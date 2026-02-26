Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε σακούλα απορριμμάτων που είχε πεταχτεί σε κάδο, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην περίφραξη του νοσοκομείου Καρδίτσας.

Τα οστά είναι παλιά και προέρχονται από νεκροταφείο της περιοχής, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbeast.

Τα οστά αποκαλύφθηκαν όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή και σκίστηκε η σακούλα, αποκαλύπτοντας το μακάβριο εύρημα, σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net.

Δεν τίθεται θέμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς υπάρχουν ισχυρά στοιχεία πως τα οστά ήταν θαμμένα κανονικά σε κοιμητήριο εδώ και πολλά χρόνια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της τοπικής ιστοσελίδας.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και αναμένεται και εισαγγελέας, προκειμένου να αποφασιστεί ποιες ενέργειες θα γίνουν περαιτέρω.