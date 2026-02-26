Σε είδος πολυτελείας όπως όλα δείχνουν έχει εξελιχθεί η στάθμευση στις μεγάλες πόλεις και ειδικότερα στην Αθήνα με τις τιμές πώλησης θέσεων πάρκινγκ να καταγράφουν εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα.

Στην κορυφή της λίστας, όπως μετέδωσε σε σχετικό της ρεπορτάζ το πρωί της Πέμπτης 26/2 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» βρίσκεται θέση στάθμευσης στην Κηφισιά, επιφάνειας μόλις 12,5 τ.μ., η οποία πουλήθηκε έναντι 1.000.000 ευρώ, δηλαδή 80.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη συνέχεια ακολουθεί πώληση στη Χαλάνδρι (10,35 τ.μ.) έναντι 380.000 ευρώ, με τιμή που ξεπερνά τα 36.700 ευρώ/τ.μ., καθώς και δεύτερη περίπτωση στην Κηφισιά (13,35 τ.μ.) στα 375.000 ευρώ.

Παράλληλα ιδιαίτερα υψηλές τιμές καταγράφηκαν και στην Κέρκυρα, όπου θέση 16,45 τ.μ. πωλήθηκε 425.000 ευρώ (25.835 ευρώ/τ.μ.), στο Μαρούσι με 260.000 ευρώ για 10,8 τ.μ., αλλά και στην Αθήνα – Πατήσια, όπου 13,6 τ.μ. έφτασαν τις 275.000 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας, θέση 11 τ.μ. πωλήθηκε 197.500 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, στη Μύκονο καταγράφηκε πώληση μεγάλου χώρου πάρκινγκ 646,1 τ.μ. έναντι 186.210 ευρώ, με σημαντικά χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό.

Στο Κολωνάκι η πρώτη ώρα κυμαίνεται από 12 έως 20 ευρώ, στο Σύνταγμα από 8 έως 15 ευρώ και στην Κηφισιά από 10 έως 15 ευρώ, με επιπλέον χρέωση για κάθε επόμενη ώρα. Στους Αμπελόκηπους οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ, στο Παγκράτι από 6 ευρώ και στην Κυψέλη από 8 ευρώ για την πρώτη ώρα.