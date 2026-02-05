Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία των μεταγραφών, με τα βλέμματα στραμμένα κυρίως στην ενίσχυση του κέντρου της άμυνας και της μεσαίας γραμμής. Παρά το ενδιαφέρον για πιθανές προσθήκες, δεν είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει σε κάποια κίνηση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η 5η Φεβρουαρίου έχει καθοριστική σημασία για τον σύλλογο, καθώς πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Champions League. Οι δύο πρώτες αλλαγές στη λίστα είναι ήδη γνωστές, με τους Κλέιτον και Λουίς να παίρνουν τη θέση των Γιάρεμτσουκ και Στρεφέτσα. Μένει να φανεί αν θα υπάρξει και τρίτη προσθήκη με κάποιο νέο πρόσωπο.

Στην άμυνα, η αποχώρηση του Γκουστάβο Μάντσα έχει δημιουργήσει ανάγκη για ποιοτική ενίσχυση, παρά την παρουσία του Ρούμπεν Βέζο. Στο λιμάνι παρακολουθούν προσεκτικά την αγορά, έτοιμοι να κινηθούν εάν προκύψει κάποια εξαιρετική ευκαιρία.

Στο κέντρο του γηπέδου, ο Ολυμπιακός έχει ανοικτά τα αυτιά του για ενίσχυση μόνο εάν υπάρξει κάποια αποχώρηση. Οι πληροφορίες θέλουν να εξετάζονται κυρίως οι Γκαρθία και Νασιμέντο, οι οποίοι μάλιστα ξεκίνησαν στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Συνολικά, ο Ολυμπιακός μπορεί να προχωρήσει μέχρι και δυο μεταγραφές, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αποχωρήσεων, διαθέσιμων ευκαιριών στην αγορά και στρατηγικών επιλογών ενίσχυσης. Η εικόνα παραμένει ανοικτή και η αγωνία μεγάλη, καθώς οι επόμενες ώρες θα κρίνουν την τελική σύνθεση της ευρωπαϊκής λίστας.