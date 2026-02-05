Στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από την εμφάνιση του ChatGPT, οι αγορές έχουν ζήσει πολλά κύματα ρευστοποιήσεων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με τον «σεισμό» που σαρώνει τις αγορές μετοχών και ομολόγων αυτή την εβδομάδα.

Το πρώτο στοιχείο που σοκάρει, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Bloomberg, είναι η ταχύτητα και η έκταση της πτώσης. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια «έκαναν φτερά» από την αξία μετοχών και ομολόγων, επηρεάζοντας κάθε επιχείρηση στη Silicon Valley, ανεξαρτήτως μεγέθους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εταιρείες λογισμικού, με τις απώλειες να είναι τόσο σφοδρές που η αξία των μετοχών που παρακολουθεί ένας βασικός δείκτης (iShares ETF) έκανε «βουτιά» σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα σε μία εβδομάδα.

Αυτό που κάνει τη σημερινή πανωλεθρία να διαφέρει από τις προηγούμενες είναι η αιτία: αυτή τη φορά δεν φταίει ο φόβος για μια «φούσκα», αλλά η ανησυχία ότι το AI είναι πλέον έτοιμο να ανατρέψει τα επιχειρηματικά μοντέλα ολόκληρων κλάδων.

«Δεν νομίζω ότι πρόκειται για υπερβολή», δηλώνει ο Michael O’Rourke της Jonestrading. «Εδώ και δύο χρόνια συζητάμε για το πώς το AI θα αλλάξει τον κόσμο. Τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε τα σημάδια αυτής της αλλαγής στην πράξη».

Η σπίθα άναψε όταν η κορυφαία startup Anthropic παρουσίασε ένα νέο εργαλείο που αναλαμβάνει νομικές εργασίες, όπως ο έλεγχος συμβολαίων. Μετά την επανάσταση που έφερε η εταιρεία στον προγραμματισμό τον περασμένο χρόνο, αυτή η σύντομη ανακοίνωση λήφθηκε πολύ σοβαρά από τους επενδυτές. «Σήμερα είναι ο νομικός κλάδος, αύριο μπορεί να είναι οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ ή τα χρηματοοικονομικά», σημείωσε ο αναλυτής Jackson Ader.

Το κύμα πωλήσεων εξαπλώθηκε παντού: από εταιρείες νομικού λογισμικού μέχρι ανάλυσης δεδομένων, παρασύροντας ακόμα και τις τράπεζες. Η ανησυχία κορυφώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν η Alphabet (Google) ανακοίνωσε τεράστιες επενδύσεις στην AI -πολύ μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες-, ενώ η Arm Holdings απογοήτευσε με τις προβλέψεις της. Και οι δύο μετοχές κατέρρευσαν στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Όλα αυτά επαναφέρουν τον φόβο ότι οι νέοι «ηγέτες» της AI θα παραγκωνίσουν τους παραδοσιακούς παίκτες της αγοράς πολύ συντομότερα από ό,τι υπολόγιζαν πολλοί. «Θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά», λέει ο Dec Mullarkey της SLC Management. «Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι τα πρώτα στάδια μιας ανακατάταξης για το ποιοι θα βγουν κερδισμένοι και ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι σε αυτή τη διαδικασία».