Πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των εταιρειών λογισμικού σε όλο τον πλανήτη, ακολουθώντας την πτώση των αντίστοιχων τίτλων στη Wall Street. Η αναστάτωση οφείλεται στην έντονη ανησυχία ότι η ραγδαία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να υπονομεύσει τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου.

Οι ρευστοποιήσεις σε εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών και λογισμικού σε ΗΠΑ και Ευρώπη εντάθηκαν μετά την κυκλοφορία των νέων εργαλείων (plug-ins) για τον ψηφιακό βοηθό «Claude Cowork» της Anthropic. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε φόβους για μια σαρωτική ανατροπή που θα μπορούσε να φέρει το AI στους συγκεκριμένους κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, η κίνηση της Anthropic να παρουσιάσει ένα εργαλείο παραγωγικότητας που απευθύνεται σε νομικά τμήματα εταιρειών, γεγονός που, σύμφωνα με το Bloomberg, την καθιστά πλέον άμεσο ανταγωνιστή των επιχειρήσεων που βασίζονται στο μοντέλο «λογισμικό ως υπηρεσία». Το γεγονός αυτό προκάλεσε αρχικά πτώση στις μετοχές εταιρειών νομικού λογισμικού και υπηρεσιών δεδομένων, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο κύμα πωλήσεων σε όλο το φάσμα των εταιρειών λογισμικού.

Στην αγορά των παραγώγων, τα συμβόλαια του Nasdaq υποχώρησαν κατά 0,12%, σύμφωνα με το Reuters, μετά από απώλειες άνω του 1% στην κύρια συνεδρίαση, ενώ ο S&P 500 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος. Στην Ευρώπη, ο EUROSTOXX 50 σημείωσε οριακή πτώση 0,1%, ενώ ο FTSE ενισχύθηκε κατά 0,08%.

«Η επενδυτική στρατηγική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη διαχωρίζει πλέον την αγορά σε κερδισμένους και χαμένους», σχολίασε ο Μπεν Μπένετ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής για την Ασία στην L&G Asset Management.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επανήλθαν στο προσκήνιο μετά την κατάρριψη ιρανικού drone από τις ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα, ενώ ανοδικά κινήθηκε και ο χρυσός που ξεπέρασε τα 5 χιλιάδες δολάρια.