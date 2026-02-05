Οι Σικάγο Μπουλς δεν έχουν καμία πρόθεση να αποδεσμεύσουν τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι υπολογίζουν στον Γάλλο φόργουορντ και σκοπεύουν να του δώσουν χρόνο ώστε να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον στο NBA. Όπως μεταδίδει ο Ίαν Μπέγκλεϊ, ο οργανισμός των «Ταύρων» θεωρεί πως η απόκτησή του μόνο τυχαία δεν ήταν και δεν συνδέεται με κάποιο βραχυπρόθεσμο πλάνο.

Η αποχώρηση του Τέρι προς τη Νέα Υόρκη είχε ξεκάθαρη στόχευση, καθώς το συμβόλαιό του έληγε το καλοκαίρι και οι Μπουλς επέλεξαν να ανοίξουν χώρο στο ρόστερ, επενδύοντας παράλληλα στον Γιαμπουσέλε, του οποίου το συμβόλαιο είχε ισχύ έως το 2026-27. Παρότι ο Γάλλος δεν είχε ενεργό ρόλο στο rotation των Νικς του Μάικ Μπράουν, στο Σικάγο το σκηνικό αναμένεται διαφορετικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπίλι Ντόνοβαν δεν εξετάζει ούτε το ενδεχόμενο να τον «κόψει» άμεσα, ούτε να τον συμπεριλάβει σε κάποια ανταλλαγή πριν τη λήξη της trade deadline. Αντίθετα, οι Μπουλς σκοπεύουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ και να αξιολογήσουν σταδιακά την προσφορά του.

Ο ίδιος ο Γιαμπουσέλε παραμένει πλήρως προσηλωμένος στο στόχο του να καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, κάτι που αποτέλεσε και το βασικό του κίνητρο από τη στιγμή που μετακόμισε στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2024. Παρότι δεν κατάφερε να βρει τον ρόλο που θα ήθελε ούτε στη Φιλαδέλφεια ούτε στη Νέα Υόρκη, δεν δείχνει διατεθειμένος να εγκαταλείψει το όνειρό του.

Την ίδια στιγμή, τα νέα δεν είναι θετικά για τον Παναθηναϊκό, που παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του. Οι «πράσινοι» διατηρούσαν ελπίδες για πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη, όπως και για την υπόθεση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ωστόσο η στάση των Μπουλς απομακρύνει αυτό το σενάριο. Ο 36χρονος Γάλλος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γυρίσει κάποια στιγμή στη «Γηραιά Ήπειρο», όμως προς το παρόν παραμένει αποφασισμένος να εξαντλήσει τις πιθανότητές του στο NBA, ακόμη κι αν ο χρόνος συμμετοχής του είναι μικρότερος από αυτόν που είχε φανταστεί.