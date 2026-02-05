Θεωρείται μία από τις πιο αδικημένες πόλεις της Ιταλίας, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα κρυμμένο «διαμαντάκι» με μια ξεχωριστή μεσαιωνική ατμόσφαιρα και γοητεία.

Ο λόγος για το Μπέργκαμο, το οποίο στη συνείδηση των τουριστών έχει αποτυπωθεί ως ένα σύντομο πέρασμα για τις διάσημες γειτονικές τοποθεσίες, όπως το Μιλάνο, η λίμνη Κόμο ή οι Άλπεις. Εξάλλου, οι περισσότεροι το γνωρίζουν για το αεροδρόμιό του, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της Βόρειας Ιταλίας και το τρίτο πιο πολυσύχναστο της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί ταξιδιώτες να το προσπερνούν, αγνοώντας το βάθος της ιστορίας του Μπέργκαμο, τα μνημεία της UNESCO, αλλά και τη γαστρονομική παράδοσή του, η οποία περιλαμβάνει 9 είδη τυριών ΠΟΠ.

Οπότε, αν σχεδιάζετε ένα εναλλακτικό ταξίδι στην Ιταλία, αξίζει να βάλετε το Μπέργκαμο στη λίστα σας. Εξάλλου, θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι πως είναι κάτι περισσότερο από μια απλή πύλη προς το μοδάτο Μιλάνο. Με τη μεσαιωνική ακρόπολή του στην κορυφή του λόφου, που περιβάλλεται από ενετικά τείχη, θέα στις χιονισμένες Άλπεις, ένα κορυφαίο μουσείο καλών τεχνών και μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια της περιοχής, η ιταλική αυτή πόλη θα σας κερδίσει.

Το Μπέργκαμο συναντάται στους πρόποδες των ιταλικών Άλπεων, και στην ουσία πρόκειται για μια εμπειρία δύο σε ένα με την Città Alta (άνω πόλη) και την Città Bassa (κάτω πόλη) να προσφέρουν δύο πραγματικά διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Η πρώτη είναι γεμάτη από πλακόστρωτα δρομάκια και στενά vicoli (σοκάκια) γεμάτα φυλλώδη μπαλκόνια, με επίκεντρο τη μικρή αλλά άψογα διαμορφωμένη Piazza Vecchia. Το Μπέργκαμο Άλτα σφύζει από μεσαιωνική ατμόσφαιρα, με θέα τον αυστηρό πύργο του ρολογιού που κάποτε χτυπούσε τη νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας για τους Bergamaschi να επιστρέψουν εντός των τειχών της πόλης.

Κάτω από τις οχυρώσεις, το άλλο μισό του Μπέργκαμο είναι ένα όμορφο ιταλικό προάστιο με φαρδιές λεωφόρους, όπερες και πολυσύχναστα μπαρ. Η Bassa και η Alta συνδέονται μεταξύ τους με μια λεωφόρο του 19ου αιώνα. Και, φυσικά, ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο (προσβάσιμο μέσω υπόγειας διάβασης) βρίσκεται το Orio Center, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Ιταλίας.

Δείτε τις φωτογραφίες