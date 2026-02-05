Το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές μεταφέρθηκε σήμερα και στις ασιατικές αγορές, καθώς εντείνεται η ανησυχία των επενδυτών για τις υπερτιμημένες αξίες και τις κολοσσιαίες δαπάνες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

«Οι ασιατικές αγορές δέχονται ισχυρές πιέσεις μετά το χθεσινό ξεπούλημα στη Wall Street», εξηγεί ο Nick Twidale, αναλυτής της AT Global Markets. «Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει ακόμα στην κορυφή του τεχνολογικού κλάδου, αλλά σίγουρα υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω διόρθωση. Η τάση είναι πλέον ξεκάθαρη: οι επενδυτές εγκαταλείπουν την τεχνολογία και στρέφονται σε πιο “αμυντικούς” κλάδους».

Σε πτωτική τροχιά αναμένεται να κινηθούν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ το ευρώ και η στερλίνα καταγράφουν οριακές απώλειες ενόψει των αποφάσεων της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια. Και οι δύο κεντρικές τράπεζες αναμένεται να κρατήσουν στάση αναμονής.

«Ελεύθερη πτώση» για τα μέταλλα και το Bitcoin

Πέρα από την τεχνολογία, στο επίκεντρο βρίσκονται τα πολύτιμα μέταλλα. Το ασήμι έκανε «βουτιά» έως και 17%, ενώ ο χρυσός υποχώρησε κατά 3,5%, καθώς τα εμπορεύματα δυσκολεύονται να βρουν σημείο στήριξης μετά την ιστορική αναταραχή των αγορών. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, το Bitcoin συνέχισε την πτωτική του πορεία, πλησιάζοντας το επίπεδο των 70.000 δολαρίων.

Η «απειλή» της AI και το πλήγμα τρισεκατομμυρίων

Αν και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί ξανά ρευστοποιήσεις λόγω του AI, το Bloomberg αναφέρει πως τίποτα δεν συγκρίνεται με τον «σεισμό» που σαρώνει τις αγορές αυτή την εβδομάδα. Με την αμερικανική οικονομία να δείχνει αντοχές, οι επενδυτές μετακινούν τα κεφάλαιά τους σε άλλους τομείς. Η ανησυχία πλέον επικεντρώνεται στις υψηλές αποτιμήσεις, τα τεράστια κόστη επενδύσεων και τον κίνδυνο το ίδια το AI να «καταπιεί» τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών λογισμικού.

Ο δείκτης Nasdaq 100 κατέγραψε τη χειρότερη διήμερη πτώση του από τον Οκτώβριο, γεγονός που πολλοί αναλυτές θεωρούν προμήνυμα για μεγαλύτερες απώλειες.

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια «χάθηκαν» από την αξία μετοχών και ομολόγων της Silicon Valley. Οι εταιρείες λογισμικού βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, με τις απώλειες να είναι τόσο σφοδρές που η αξία των μετοχών που παρακολουθεί ένας βασικός δείκτης (iShares ETF) έχει μειωθεί κατά σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα στην τελευταία εβδομάδα.