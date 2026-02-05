Σε μία ακόμα κίνηση που αποτυπώνει τη δυναμική των οικιστικών αναπτύξεων στο Ελληνικό, η LAMDA Development ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων, με συνολικό τίμημα περίπου 41,5 εκατ. ευρώ. Η προσφορά κατατέθηκε από την NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas, και αφορά ακίνητα στην περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2», όπου προβλέπονται οικιστικές χρήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η αποδοχή της δεσμευτικής προσφοράς έγινε στις 2 Φεβρουαρίου. Τα δύο οικόπεδα έχουν συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη οικοδομήσιμη επιφάνεια περίπου 15,7 χιλ. τετραγωνικά μέτρα. Με βάση τα στοιχεία της συναλλαγής, το τίμημα αντιστοιχεί σε μέσο ποσό 2.650 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Τι περιλαμβάνει η συναλλαγή

Η πώληση αφορά δύο οικόπεδα που εντάσσονται στο ευρύτερο πλάνο αξιοποίησης της έκτασης του Ελληνικού, με την LAMDA Development να προχωρά σταδιακά σε συμφωνίες που «ξεκλειδώνουν» αξίες, ενισχύουν τη ρευστότητα και επιταχύνουν την ωρίμανση επιμέρους αναπτύξεων. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό της πώλησης ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ και συνδέεται άμεσα με την επιτρεπόμενη οικοδομήσιμη επιφάνεια, στοιχείο που λειτουργεί ως βασικός δείκτης αποτίμησης για τέτοιου τύπου συναλλαγές.

Παράλληλα, η εταιρεία διευκρινίζει ότι η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και υπογραφής των σχετικών συμβατικών κειμένων, άρα παραμένει ανοιχτό το τυπικό σκέλος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των τελικών συμφωνιών.

Το αποτύπωμα στην αγορά ακινήτων

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μία περίοδο όπου το ενδιαφέρον για νέες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, οργανωμένες αναπτύξεις και projects με ισχυρό «brand» τοποθεσίας παραμένει έντονο, ειδικά στην Αττική. Συναλλαγές που τιμολογούνται με βάση την οικοδομήσιμη επιφάνεια δίνουν ένα καθαρό σήμα για το πού κινείται η αγορά, καθώς συμπυκνώνουν τις προσδοκίες των επενδυτών για το τελικό προϊόν, το χρονοδιάγραμμα και τη ζήτηση.

Ποιος είναι ο αγοραστής

Αγοραστής εμφανίζεται η NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του επενδυτικού έργου για τα δύο οικόπεδα στο Ελληνικό. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, εντάσσεται σε ευρύτερο σχήμα συνεργασίας, καθώς η CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη στρατηγικής σύμπραξης του Ομίλου της με την TEN BRINKE, με στόχο την αγορά και ανάπτυξη οικοπέδων και την πώληση κατοικιών, με πρώτο πεδίο εφαρμογής τα οικόπεδα στην περιοχή του Ελληνικού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η CENTRIC (άμεσα ή μέσω θυγατρικής) προβλέπεται να αποκτήσει συμμετοχή 50% στη NELLENCO, έναντι τιμήματος 12.500 ευρώ, ποσό ίσο με το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν μεταξύ των πλευρών.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την απόκτηση των οικοπέδων προβλέπει χρηματοδότηση κυρίως μέσω τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων, σε αναλογία περίπου 80% και 20% αντίστοιχα, με την ολοκλήρωση να τελεί υπό την αίρεση της σχετικής συμβατικής τεκμηρίωσης. Σε δεύτερη φάση, το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση κατοικιών, με εκτιμώμενο κατασκευαστικό κόστος περίπου 55 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται επίσης να καλυφθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η κατασκευαστική περίοδος εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια από την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, ενώ η τρίτη φάση αφορά τη διάθεση των κατοικιών στην αγορά.

Για την CENTRIC, η συγκεκριμένη συνεργασία παρουσιάζεται ως κίνηση που «ανοίγει» νέο κύκλο ανάπτυξης για τον Όμιλο και εκτιμάται ότι διαμορφώνει θετικές προοπτικές για τα οικονομικά του μεγέθη, με την εταιρεία να σημειώνει ότι επιδιώκει η σύμπραξη με την TEN BRINKE να αποτελέσει αφετηρία και για αντίστοιχα επενδυτικά έργα στο μέλλον.



