Κύμα οργής και θλίψης σε ολόκληρη τη χώρα έχει προκαλέσει η είδηση του βίαιου ξυλοδαρμού και θανάτου του 36χρονου ελεγκτή, Σερκάν Τσ., από έναν 26χρονο Έλληνα σε τρένο στη Γερμανία.

Η οικογένεια του άτυχου ελεγκτή βρισκόταν από το βράδυ της Δευτέρας -που έγινε το περιστατικό- στο νοσοκομείο, ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Οι δύο γιοι του, ηλικίας 11 και 13 ετών, έσπευσαν στην κλινική μόλις έμαθαν για την επίθεση και είδαν τον πατέρα τους να αφήνει την τελευταία του πνοή. «Ήταν το χειρότερο σενάριο», δήλωσε ο παππούς των παιδιών σε γερμανική εφημερίδα.

Τραγική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι ο πατέρας του Σερκάν υπέστη ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο όταν ενημερώθηκε για τον ξυλοδαρμό του γιου του. Νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες και υποβλήθηκε σε επέμβαση. «Εγώ επέζησα, αλλά ο γιος μου δεν θα επιστρέψει ποτέ», δήλωσε συντετριμμένος.

Ποιος είναι ο 26χρονος Έλληνας

Ο δράστης της φονικής επίθεσης είναι ένας 26χρονος Έλληνας υπήκοος, ο οποίος, σύμφωνα με όσα δήλωσε στις Αρχές, διαμένει μόνιμα στο Λουξεμβούργο.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι μετά το βίαιο περιστατικό συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο 26χρονος έχει τεθεί σε προσωρινή κράτηση, ενώ σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για ανθρωποκτονία.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, δεν προκύπτουν προηγούμενες ποινικές καταδίκες του στη Γερμανία. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του άγριου περιστατικού, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα BILD.

«Πώς μπορεί κάποιος να χάσει τόσο πολύ τον έλεγχο;»

Ο Σερκάν εργαζόταν επί 16 χρόνια στην Deutsche Bahn και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στους συναδέλφους όσο και στους φίλους του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι και η οικογένειά του, αγαπούσε το επάγγελμά του. Στα social media εμφανιζόταν περήφανος που φορούσε τη στολή του σιδηροδρόμου.

Ο ξάδελφος του Σερκάν, Ενγκίν, ανέφερε: «Μας είπαν ότι ο Σερκάν δέχτηκε επίθεση και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Για 60 ευρώ (σ.σ. που είναι το πρόστιμο) ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Σερκάν… Δεν είχε τσακωθεί ποτέ με κανέναν, ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, οικογενειάρχης. Μόνο και μόνο επειδή κάποιος δεν είχε εισιτήριο, έπρεπε να πεθάνει ο Σερκάν μας; Πώς μπορεί κάποιος να χάσει τόσο πολύ τον έλεγχο;».

Θλίψη στους σιδηροδρόμους

Η επικεφαλής των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), Έβελιν Πάλα, κάνει λόγο για μία «μαύρη μέρα».

«Ο τραγικός αυτός θάνατος με αφήνει άναυδη και βαθιά θλιμμένη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σερκάν Τσ., στους φίλους και στους συναδέλφους του. Όλοι μας στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε απερίφραστα αυτό το φρικτό ξέσπασμα βίας και τον εντελώς ανούσιο θάνατο του συναδέλφου μας. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνουν ξανά και ξανά τέτοια περιστατικά. Η πολιτική και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών, Πάτρικ Σνίντερ, δήλωσε: «Είναι τρομερό να χάνει τη ζωή του, σε μια ωμή έκρηξη βίας, ένας ελεγκτής που απλώς κάνει τη δουλειά του».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, από το κόμμα των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), δηλώνει συγκλονισμένος από το τραγικό περιστατικό και ζητά «αποφασιστικές συνέπειες», τονίζοντας ότι ο δράστης πρέπει να τιμωρηθεί «με όλη την ισχύ που προβλέπει ο νόμος».

Δηλώσεις για το περιστατικό έκανε και η υπουργός Δικαιοσύνης, Στεφανί Χούμπιγκ, από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), ξεκαθαρίζοντας ότι «το κράτος δικαίου δεν παραμένει άφωνο, ακόμη και στα πιο ειδεχθή εγκλήματα».

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση περιφερειακού τρένου από τον σταθμό Λάντστουλ. Ο ελεγκτής, Σερκάν Τσ., πατέρας δύο παιδιών, πραγματοποιούσε έλεγχο εισιτηρίων σε ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών, όταν διαπιστώθηκε ότι ένας από αυτούς (σ.σ. ο 26χρονος δράστης) δεν διέθετε εισιτήριο. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικής εφημερίδας, ο 26χρονος σηκώθηκε, απώθησε τον ελεγκτή και τον απείλησε με γροθιές. Παρά τις προσπάθειες ενός εργαζομένου να αποκλιμακώσει την κατάσταση, όταν ο 36χρονος ζήτησε από τον 26χρονο να αποβιβαστεί, εκείνος άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι. Ο ελεγκτής κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι, ενώ επιβάτες ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης μέσα στο τρένο, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χόμπουργκ, όπου οι γιατροί πάλεψαν για τη ζωή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πέθανε το πρωί της Τετάρτης από εγκεφαλική αιμορραγία, όπως έδειξε η νεκροψία.