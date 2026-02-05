Ενώ η μεταγραφή του Ν’Γκολό Καντέ στη Φενέρμπαχτσε είχε «παγώσει» κατά το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου στη Σαουδική Αραβία, η κατάσταση ξεμπλόκαρε στο πλαίσιο συνάντησης στο Ριάντ μεταξύ του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και του πρίγκιπα διάδοχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Όπως ανακοινώσαμε την Τετάρτη, η μεταγραφή του Ν’Γκολό Καντέ στη Φενέρμπαχτσε έγινε επίσημη. Ο διεθνής Γάλλος μέσος (65 συμμετοχές, 2 γκολ) υπέγραψε συμβόλαιο με τον τουρκικό σύλλογο έως το 2028. Πρόκειται για μια συμφωνία που ήταν «παγωμένη» κατά το κλείσιμο της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα το βράδυ.

Welcome to Fenerbahçe, N’Golo Kanté 💛💙 pic.twitter.com/GLG4yKLfN2 — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) February 4, 2026

Η επίλυση της υπόθεσης φέρεται να σχετίζεται άμεσα με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Ριάντ μεταξύ του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του πρίγκιπα διάδοχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η οποία επικεντρώθηκε κυρίως σε πολιτικά και οικονομικά θέματα. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε ευχαρίστησε τον πρόεδρο για την υποστήριξή του στη μεταγραφή.

Ο Ν’Γκολό Καντέ αφίχθη την Τετάρτη το βράδυ, περίπου στις 21:30, στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Και όπως συμβαίνει πάντα με τους τουρκικούς συλλόγους, η ατμόσφαιρα για την υποδοχή του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2018 ήταν καυτή, με χιλιάδες οπαδούς να τον αποθεώνουν.