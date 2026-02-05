Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου όταν δύο οχήματα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μετά το Πετζετάκη στη Θηβών – Χαλκίδας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τη ζωή του έχασε ένας 57χρονος, ενώ τραυματίστηκε και ένας 52χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, διαπιστώνοντας πως ο 57χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το permissos.gr.