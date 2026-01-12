Με προσεκτικά βήματα και με το βλέμμα στραμμένο στις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές, το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει την πρώτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές για το 2026. Η στρατηγική βασίζεται στην αξιοποίηση του σχετικά ήρεμου κλίματος που επικρατεί στα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αβεβαιότητες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών.

Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους επικρατεί κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και, σύμφωνα με πληροφορίες, η ενεργοποίηση της πρώτης έκδοσης δεν θα καθυστερήσει, εφόσον ανοίξει το κατάλληλο «παράθυρο» εντός των τελευταίων ημερών του Ιανουαρίου.

Το βασικό σενάριο προβλέπει έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 2,5 έως 3 δισ. ευρώ. Οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων, που κινούνται κοντά στο 3,4%, σε συνδυασμό με τη σταθερά ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ομαλή κάλυψη του ζητούμενου ποσού. Υπάρχει, ωστόσο, και εναλλακτικό σενάριο, που προβλέπει μετάθεση της έκδοσης για τον Φεβρουάριο, εφόσον οι διεθνείς αγορές παρουσιάσουν προσωρινή αναταραχή.

Η διατήρηση της Ελλάδας στο «ραντάρ» των αγορών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον ΟΔΔΗΧ, ιδίως μετά το περιορισμένο εκδοτικό πρόγραμμα του 2025. Τη χρονιά που πέρασε, η μοναδική νέα έκδοση ήταν το 10ετές ομόλογο του Ιανουαρίου, από το οποίο αντλήθηκαν 4 δισ. ευρώ με τελικό επιτόκιο 3,6%, έπειτα από ισχυρή υπερκάλυψη. Κατά τα λοιπά, η διαχείριση του χρέους στηρίχθηκε κυρίως σε επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τη βελτιστοποίηση της καμπύλης αποδόσεων. Η υψηλή στάθμη των ταμειακών διαθεσίμων επέτρεψε τον περιορισμό του συνολικού δανεισμού στα 7,5 δισ. ευρώ, αλλά και την ακύρωση προγραμματισμένων δημοπρασιών.

Παρόμοια φιλοσοφία αναμένεται να ακολουθηθεί και το 2026, καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας διαμορφώνονται οριακά υψηλότερα, στα 8 δισ. ευρώ. Το «μαξιλάρι» ρευστότητας των 41 δισ. ευρώ προσφέρει σημαντικά περιθώρια ευελιξίας, επιτρέποντας τόσο την πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου Μνημονίου όσο και την αποφυγή βεβιασμένων εξόδων στις αγορές σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν προγραμματιστεί τρεις επανεκδόσεις ελληνικών ομολόγων, στις 11 Φεβρουαρίου, στις 15 Απριλίου και στις 17 Ιουνίου.

Οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων παραμένουν ελκυστικές, αντανακλώντας τη βελτιωμένη πιστοληπτική εικόνα της χώρας και τη συνετή διαχείριση του δημόσιου χρέους. Ο σχεδιασμός για το 2026 προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους, το οποίο σε απόλυτους όρους εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 5,461 δισ. ευρώ, στα 359,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 138,2% από 145,9% το 2025, με στόχο να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029, προσεγγίζοντας τα επίπεδα χωρών του πυρήνα της ευρωζώνης, όπως η Γαλλία.