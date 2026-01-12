BEAST

Η αισιοδοξία για τα μπλόκα και το «δώρο»

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες για την κυβέρνηση που εστιάζει πως θα λήξουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και δεν θα συνεχιστούν τα αγροτικά μπλόκα στις εθνικές οδούς. Μου λένε ότι ίσως έχει και κάποιο «δώρο», έστω μικρό δημοσιονομικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις συναντήσεις που θα γίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία των αγροτών. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο είναι αισιόδοξοι πως θα υπάρξει κοινός τόπος και κάπου θα τα βρουν, αν και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα. Μου είπαν όμως κάτι που έχει σημασία και σχετίζεται με τη στάση ενός μπλοκ αγροτών. Υπάρχει ικανοποίηση για τον τρόπο, τον σωστά θεσμικό και όχι ακραίο, που κινείται το ΚΚΕ σε αυτές τις κινητοποιήσεις και θεωρούν πως μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός, παρά το χάσμα που τους χωρίζει. «Μπορεί να διαφωνείς, αλλά τουλάχιστον συζητάς θεσμικά» μου ειπώθηκε.

Οι εκλογές αργούν

Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ όλο για πρόωρες εκλογές ακούω από πολλές πλευρές και ειδικά και από μέσα από τη ΝΔ. Πάντως να πω την αλήθεια δεν έχω τέτοια εικόνα και αυτό κατάλαβα μιλώντας με σταθερούς συνομιλητές του πρωθυπουργού μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία της ΝΔ το περασμένο Σάββατο, ημέρα που ουσιαστικά εορτάστηκαν και τα 10 χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία του κόμματος. Εκεί μετά την περιοδεία που έκανε και το χαιρετισμό που απηύθυνε ρώτησα άνθρωπο που ξέρει καλά τι συζητείται στο πρωθυπουργικό επιτελείο και μου είπε χαρακτηριστικά: «Ξέχασέ το και άσε να σενάρια να αυξάνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση για τον εξής απλό λόγο. Εχουμε μπροστά μας την προεδρία της Ε.Ε.». Όμως καραμανλικοί και σαμαρικοί επιμένουν για κάλπες έως τις αρχές του θέρους του 2026.

Η μάχη της Θεσσαλονίκης για Μητσοτάκη και Τσίπρα

Και επειδή μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα σχέδια της Μαρίας Καρυστιανού, εγώ θα σας πάω λίγο στο δίπολο Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας που θα το δούμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά, το προσεχές Σάββατο. Η ΝΔ ετοιμάζεται για το συνέδριό της που θα γίνει στα μέσα Μαΐου του 2026. Η αρχή λοιπόν γι’ αυτό το κορυφαίο κομματικό γεγονός θα γίνει το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη, όπου θα διεξαχθεί το προσυνέδριο του κόμματος. Από εκεί θα σταλούν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι στην πόλη θα είναι και ο Αλ. Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη, απ’ όπου λέγεται πως θα απαντήσει στην ομιλία του το πρωί του Σαββάτου από το Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους, σε πολλά που λέγονται και γράφονται για το εάν θα κάνει ή όχι πίσω και πως επηρεάζεται από τις κινήσεις Καρυστιανού.

Στη Θεσσαλονίκη και ο Καραμανλής

Πάντως λόγω Θεσσαλονίκης, να σας αναφέρω, ότι ρωτώντας τι γίνεται ενόψει της παρουσίας των Κυρ. Μητσοτάκη και Αλ. Τσίπρα, έμαθα πως εκεί ήταν πριν 2-3 μέρες και ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός μου είπαν πως έκανε επαφές και πήγε και στα γραφεία της ιστορικής εφημερίδας Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκε με την ιδιοκτησία και τους επιτελείς της και μαζί του ήταν και ο παλιός και καλός του φίλος, Βάκης Φραντζής που διετέλεσε και πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης την εποχή της παντοκρατορίας του Κ. Καραμανλή.

Η κινητικότητα των πρώην

Με αφορμή τον Κ. Καραμανλή και τον Αλ. Τσίπρα ρώτησα και για άλλους πρώην τι γίνεται και μου είπαν πως κινούνται για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Ρώτησα επί τη ευκαιρία τι γίνεται με τον Αντώνη Σαμαρά και μου ειπώθηκε πως ο σχεδιασμός για το κόμμα υπάρχει, αλλά θα επιλέξει ο ίδιος το χρόνο των ανακοινώσεων και μου επισημάνθηκε η λέξη, «υπομονή». Ο Γιώργος Παπανδρέου βρέθηκε στην Πάτρα και συναντήθηκε με αγρότες της Αχαΐας που διαμαρτύρονται, ενώ ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος συνεχίζει την δημόσια παρουσία του και χθες είχε άρθρο ολοσέλιδο στο Βήμα για το Διεθνές Δίκαιο με αφορμή και την ιστορία της Βενεζουέλας, ενώ είδα και άρθρο της πρώην Προέδρου Κατερίνας Σακελλαροπούλου για την συνταγματική αναθεώρηση.

«Ενεργειακά» πηγαδάκια

Την Παρασκευή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, οι υφυπουργοί Νίκος Τσάφος και Νίκος Ταγαράς, καθώς και το σύνολο των Γενικών Γραμματέων αντάλλαξαν ευχές για καλή χρονιά με τους διαπιστευμένους συντάκτες του ΥΠΕΝ στο μαγαζί Il Giardino στο Γουδί. Μέσα σε ευχάριστο κλίμα και των αναγκαίων εδεσμάτων δημιουργήθηκαν αρκετά πηγαδάκια, με τους συναδέλφους να ζητούν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για όλα όσα κυοφορούνται στο Υπουργείο. Αν και αρχικά ο υπουργός δήλωσε ότι επιθυμεί η συνάντηση να διατηρηθεί σε ένα φιλικό και ανθρώπινο πλαίσιο, γρήγορα μπήκε σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις, δίνοντας μάλιστα και κάποιες ειδήσεις – πχ βρίσκεται από χθες στη Σαουδική Αραβία. Η εκδήλωση έκλεισε με πολλά χαμόγελα και την υπόσχεση ότι ο δίαυλος επικοινωνίας, που άνοιξε θα παραμείνει ανοικτός, κάτι που υπήρξε εξ αρχής αίτημα των δημοσιογράφων. Έμαθα μάλιστα, ότι κάποιοι από τις παλιές καραβάνες του ρεπορτάζ παρέμειναν στον χώρο και μετά την αναχώρηση του Παπασταύρου, συνεχίζοντας τις συζητήσεις με στελέχη του ΥΠΕΝ.

Το κόμμα του Τσίπρα

Τον τελευταίο καιρό έχω διαπιστώσει ότι όχι μόνο οι πολίτες ρωτούν τι θα γίνει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στελέχη και βουλευτές που θα ήθελαν να πορευτούν πολιτικά με τον πρώην πρωθυπουργό. Από τον ίδιο δεν έχουν ενημέρωση προσωπικά και όταν συμβαίνει αυτό, γίνεται από συνεργάτες του. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την έλευση, κυρίως, της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική και με τις μετρήσεις που δεν τον δείχνουν εκεί που θα ήθελε. Αυτό έχει ως συνέπεια αρκετοί να αγωνιούν για το αν θα ανακοινώσει το κόμμα και πότε θα το κάνει Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι αυτό που διαβεβαιώνουν οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σε ανθρώπους που θα είναι στο ψηφοδέλτιο, ότι αυτό θα γίνει πριν τις πρώτες εθνικές εκλογές και όχι ενδιάμεσα εάν και εφόσον πάμε σε δεύτερες.

Ο Βενιζέλος στο ίδιο τέμπο

Και πάμε και στον Βαγγέλη Βενιζέλο που όπου μπορεί και όπου σταθεί λέει ότι η Ελλάδα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη. Απ’ ό,τι μαθαίνω ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε κατ’ ίδιαν συζητήσεις θεωρεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές και ότι θα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας.

Ο Κασσελάκης δεν κλείνει το κόμμα

Πολλά λέγονται και γράφονται για το τι θα κάνει ο Στέφανος Κασσελάκης σχετικά με την πορεία του κόμματός του. Ο ίδιος μετά από αρκετά μεγάλη περίοδο που δεν έδινε συνεντεύξεις, μίλησε στα ΝΕΑ και στην Κατερίνα Παναγοπούλου. Ο Κασσελάκης λοιπόν σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες στο Meganews είπε ότι δεν βάζει λουκέτο στο Κίνημα Δημοκρατίας. Ρώτησα άνθρωπο που γνωρίζει περισσότερα και μου είπε πως Κασσελάκης δίνει μεγάλο βάρος στο συνέδριο του κόμματος στις 7 Φεβρουαρίου, όπου θα σημάνει τη δική του αντεπίθεση με στόχο την είσοδο του κόμματος στη Βουλή. Για να δούμε.

Οι παρεμβάσεις του Δούκα

Όμως η στάση του Δημάρχου Αθηναίνων είναι εκείνη που προβληματίζει πολλούς στη Χαριλάου Τρικούπη και ενοχλεί και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και αυτό διότι ενώ πήγε καλά η περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Μακεδονία το περασμένο τριήμερο, ο Χ. Δούκας παρενέβη πάλι, τρίτη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ζητώντας να παραχωρήσουν την βουλευτική τους έδρα όσοι εξελέγησαν με άλλο κόμμα και τώρα εντάσσονται στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Είχε προηγηθεί η πρότασή του για συνεδριακή δέσμευση ώστε να μην υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ και εκείνη για προκριματικές εκλογές για την στελέχωση των ψηφοδελτίων. «Αυτά στο συνέδριο να τα πει» μου έλεγαν υποστηρικτές του Ανδρουλάκη.

Η υποψηφιότητα της Σδούκου

Και να πάω πάλι στη ΝΔ όπου έχει κλειδώσει οριστικά η υποψηφιότητα της Αλεξάνδρας Σδούκου. Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ θα είναι υποψήφια στη μονοεδρική των Γρεβενών και τρέχει και δεν φθάνει τελευταία. Πολύ υπερκινητική την βλέπω. Πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις σε τηλεοπτικά πάνελ, σε κομματικές και όχι μόνο εκδηλώσεις, όπως προχθές σε αυτή του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ενώ χθες ανήρτησε και φωτογραφίες από την επίσκεψη μαθητών Λυκείου από τα Γρεβενά στη Βουλή.

Στα σκαριά οι διαγωνισμοί για 15 νέους συρμούς στο Μετρό

Μαθαίνω από αρμόδια χείλη ότι ο σχεδιασμός για την προμήθεια των 15 νέων συρμών του Μετρό προχωρά με το σενάριο δύο ξεχωριστών διαγωνισμών. Ενός για τους διρευματικούς και ενός για τους συμβατικούς συρμούς, επιλογή που αποδίδεται κυρίως στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και περιορισμού του κινδύνου προσφυγών. Πρόκειται για αγορά με περιορισμένο αριθμό προμηθευτών, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας και τις πιθανότητες καθυστερήσεων. Κομβικό ρόλο στο χρονοδιάγραμμα παίζει η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου, ο οποίος καλείται να διαμορφώσει και να θεσμοθετήσει τους απαραίτητους εθνικούς τεχνικούς κανόνες για τη λειτουργία των διρευματικών συρμών στο τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο, καθώς και να ωριμάσει τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Χωρίς αυτή τη διαδικασία, η προκήρυξη δεν μπορεί να προχωρήσει. Στο μεταξύ, οι υφιστάμενοι διρευματικοί συρμοί, που κυκλοφορούν από το 2004, έχουν υπερβεί τα 3 εκατ. χιλιόμετρα, ενώ η επέκταση της Γραμμής 3 προς Πειραιά πραγματοποιήθηκε χωρίς αντίστοιχη ενί

Τα εμπόδια στην ξενοδοχειακή επένδυση των 74 εκατομμυρίων

Αρκετά εμπόδια μαθαίνω ότι συναντάει το ξενοδοχειακό project ύψους 74 εκατομμυρίων ευρώ στην Κρήτη. Επενδυτής είναι η Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία Α.Ε., συμφερόντων Ζαχαρία Λενακάκη, με προϋπολογισμό περίπου 74 εκατ. ευρώ και αντικείμενο την ανάπτυξη πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή της Πλάκας Αγίου Νικολάου. Στο παρασκήνιο της εμπλοκής, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, καθοριστικό ρόλο παίζει το ζήτημα της υδροδότησης. Τα υφιστάμενα δίκτυα της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, ενώ δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί λειτουργική και αδειοδοτικά ώριμη εναλλακτική λύση. Παρά το γεγονός ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει προχωρήσει σε επίπεδο αδειοδοτήσεων και χωροθέτησης, η έλλειψη ώριμων υποδομών ύδρευσης λειτουργεί ως «φρένο», μεταθέτοντας την υλοποίηση του έργου.

Στον «αέρα» η προκήρυξη για τα λουλουδάδικα στη Βουλή

Άνθρωπος που φροντίζει για την ενημέρωσή μου, μου «σφύριξε» ότι βγήκε η προκήρυξη για την εκμίσθωση του πωλητηρίου στα ανθοπωλεία της Βουλής με απόφαση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων του υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος και υψηλή προβολή, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Βασιλίσσης Σοφίας, θεωρείται «φιλέτο» για όποιον θέλει παρουσία εκεί. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι χρόνια με δικαίωμα παράτασης για έξι ακόμα χρόνια, ενώ το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα είναι 2.000 ευρώ. Όσο για την προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 30η Ιανουαρίου. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

Dream job με μισθό 4.000 ευρώ στην ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον

Η δουλειά των ονείρων για κάποιον που έχει τα προσόντα αλλά και τη διάθεση να εγκατασταθεί για τουλάχιστον δύο χρόνια στην Ουάσινγκτον, πληροφορούμαι ότι έχει «ανοίξει». Ο μηνιαίος μισθός είναι 4.000 ευρώ. Η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προσωπικού βοηθού του πρέσβη, με ορίζοντα διετίας και δυνατότητα ανανέωσης. Η θέση αφορά προσωπικό βοηθό του πρέσβη, με αυξημένες απαιτήσεις καθημερινής υποστήριξης, σε μια περίοδο που η ελληνική διπλωματική παρουσία στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα σε πολιτικό, οικονομικό και επενδυτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, που περιλαμβάνει αναλυτικό βιογραφικό, έγγραφα ταυτοποίησης και -για μη Αμερικανούς πολίτες-αποδεικτικό μόνιμης διαμονής στις ΗΠΑ. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στοιχείο που υποδηλώνει πρόθεση ταχείας κάλυψης της θέσης.

Από τα ψάρια και τον Φουρλή στην ΕΛΓΕΚΑ ο Βαλαχής

Ο Δημήτρης Βαλαχής είναι ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο για να γίνει η εξαγορά των μεγάλων εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας, Σελόντα και Νηρέας, από τις Amerra Capital και Mubadala, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία της Avramar. Διετέλεσε επίσης συνεργάτης του Νίκου Καραμούζη στις επενδύσεις μέσω του fundSMERC, αλλά και διευθύνων σύμβουλος στον όμιλο Φουρλή, προκάτοχος του σημερινού, Γιάννη Βασιλάκου. Πλέον, ο Βαλαχής αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στην ΕΛΓΕΚΑ, του Αλέξανδρου Κατσιώτη, ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους στην Ελλάδα, με τζίρο 223 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Ο Βαλαχής καλείται να γυρίσει το «νόμισμα» καθώς η ΕΛΓΕΚΑ είχε ζημίες 2,4 εκατομμύρια ευρώ το 2024, από 1,15 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι εκείνος που θα αναλάβει να φέρει την κερδοφορία στην επιχείρηση.

Σε φάση αξιοποίησης το βασιλικό κτήμα Τατοΐου

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι. Το υπουργείο Πολιτισμού ενεργοποίησε την πρώτη φάση του διαγωνισμού μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου με σκοπό τη μακροχρόνια μίσθωση 24 ιστορικών κτιρίων καθώς και του περιβάλλοντος χώρου. Στον σχεδιασμό είναι μεταξύ άλλων να μετατραπούν συγκεκριμένα κτίρια σε μονάδες φιλοξενίας αλλά και να δημιουργηθούν επισκέψιμα κτίρια όπως οινοποιεία και ελαιουργείου. Η καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη φάση σύμφωνα με τη διαδικασία είναι στις 26 Ιανουαρίου.