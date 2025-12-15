Από 10 έως 87 ετών οι νεκροί στην επίθεση στο Σίδνεϊ – Δραματικό βίντεο με τη στιγμή που ήρωας-πολίτης εξουδετερώνει τρομοκράτη

Σε σοκ βρίσκεται η Αυστραλία, όπου οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα ως ένδειξη εθνικού πένθους μετά την ένοπλη επίθεση κατά της εκδήλωσης της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που άφησε 15 νεκρούς.

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι. Οι Αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική» και «αντισημιτική».

Οι δύο ένοπλοι που σκότωσαν 15 ανθρώπους στην εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μπόνταϊ ήταν ένας 50χρονος πατέρας και ο 24χρονος γιος του, όπως ανακοίνωσε η αυστραλιανή αστυνομία.

«Ο 50χρονος άνδρας πέθανε. Ο 24χρονος άνδρας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της Αστυνομίας της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον.

Πατέρας και γιος φέρονται να δολοφόνησαν μαζί τουλάχιστον 15 άτομα ηλικίας από 10 έως 87 ετών, τα περισσότερα από τα οποία πιστεύεται ότι ήταν Εβραίοι. Κατείχαν τουλάχιστον έξι όπλα, τα οποία ήταν όλα νόμιμα.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 παραμένουν στο νοσοκομείο μετά τους χθεσινούς πυροβολισμούς στο Μπόνταϊ», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο X, πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας, τοπική ώρα. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει έναν από τους ενόπλους, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, διευκρίνισε αργότερα η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ήρωας που τα έβαλε με τον τρομοκράτη

Ένας ήρωας-μαγαζάτορας ακινητοποίησε και αφόπλισε έναν από τους τρομοκράτες που άνοιξαν πυρ στη γιορτή την Κυριακή.

Το βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο Αχμέντ αλ-Αχμέντ, 43 ετών, φορώντας ένα λευκό πουκάμισο, πλησίασε από πίσω τον ένοπλο με το όπλο και του το άρπαξε.

Ο Αχμέντ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός τοπικού μαγαζιού με φρούτα, στη συνέχεια σημάδεψε με το όπλο τον τρομοκράτη, ο οποίος έπεσε στο έδαφος πριν τρέξει για να ξεφύγει, όπως αναφέρει η New York Post.

Κατά τη διάρκεια της ηρωικής του πράξης, δέχτηκε δύο σφαίρες στο χέρι από τον δεύτερο τρομοκράτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με έναν συγγενή του.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε αργότερα, φαίνεται αιμόφυρτος αλλά έχοντας τις αισθήσεις του, να δέχεται τις πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του.

Η Καμπέρα θα προωθήσει «αυστηρότερους νόμους για τα πυροβόλα όπλα»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, μετά την επίθεση σε παγκοσμίως γνωστή παραλία στο Σίδνεϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Χάνουκα, από τις σημαντικότερες ημέρες στο εβραϊκό εορτολόγιο.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είναι η χειρότερη σφαγή στη χώρα της Ωκεανίας εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών διευκρίνισε πως ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες και η περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής.