Ο επιζών δράστης του μακελειού στην παραλία Bondi, Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, περιγράφεται από πρώην συμμαθητές του ως «ήσυχος και μοναχικός», με έναν πολύ μικρό κύκλο φίλων, πριν εγκαταλείψει το λύκειο.

Πρώην συμμαθητές του Ακράμ, μιλώντας στην Daily Mail, είπαν ότι έμειναν «εντελώς σοκαρισμένοι» όταν είδαν τη φωτογραφία του στις ειδήσεις, μετά το μακελειό που προκάλεσαν τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του, Σαζίτ Ακράμ, 50 ετών, κατά τη διάρκεια εορτασμού του Εβραϊκού Χάνουκα, το βράδυ της Κυριακής.

Απόφοιτοι του Cabramatta High School, στο δυτικό Σίδνεϊ, περιέγραψαν τον Ακράμ ως «πολύ ευγενικό, έξυπνο παιδί» και ως «το τελευταίο άτομο που θα περίμενες να εμπλακεί σε ένα τόσο φρικιαστικό γεγονός».

Ο Ακράμ φέρεται να ξεκίνησε την έβδομη τάξη στο σχολείο το 2014, πριν φύγει περίπου στη δέκατη ή την ενδέκατη, για να δουλέψει ως χτίστης. Μία φωτογραφία από το λεύκωμα του σχολείου τον δείχνει να χαμογελά ανάμεσα στους συμμαθητές του φορώντας την μπορντό στολή.

Ο πρώην συμμαθητής του, Στίβεν Λουόνγκ, που έπαιζε αθλήματα δίπλα στον Ακράμ για αρκετά χρόνια, δήλωσε ότι ένιωσε σοκ όταν είδε το γνώριμο πρόσωπο στην οθόνη.

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό θα μπορούσε να είναι δικό του έργο», είπε και συμπλήρωσε: «Ήταν πολύ καλό παιδί. Δεν έκανε ποτέ τίποτα ασυνήθιστο. Δεν ενοχλούσε ποτέ μέσα στην τάξη».

Ο Λουόνγκ περιέγραψε τον Ακράμ ως ήσυχο μαθητή που διατηρούσε έναν μικρό κύκλο φίλων και περνούσε τα περισσότερα απογεύματα στο γήπεδο μπάσκετ μετά το σχολείο. «Δεν είχε ποτέ προβλήματα», είπε. «Παίζαμε μπάσκετ μέχρι περίπου τις 5 μ.μ. τις περισσότερες μέρες και μετά απλώς πήγαινε σπίτι».

Μία άλλη πρώην συμμαθήτρια, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι είχε μοιραστεί αρκετά μαθήματα με τον Ναβίντ, που ήταν «ένα από τα πιο έξυπνα παιδιά». «Είμαι πραγματικά σοκαρισμένη», δήλωσε. «Ήταν απλώς κανονικός. Ευγενικός. Ήσυχος. Δεν ήμασταν φίλοι, αλλά μιλούσαμε. Ίδια μαθήματα, ίδιοι καθηγητές, καθόμασταν κοντά. Είναι τόσο τρελό».

Κανένας από τους πρώην συμμαθητές δεν θυμάται σημάδια ή περιστατικά κατά την εφηβεία που να προμήνυαν τέτοια φερόμενη πράξη βίας. Το σοκ εντάθηκε περαιτέρω όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Ναβίντ φέρεται να ενήργησε μαζί με τον πατέρα του κατά την επίθεση.

«Έβλεπα τα νέα για να δω αν αναγνώριζα τον άλλο δράστη», είπε η φίλη του. «Ήλπιζα να μην τον ξέρω, γιατί θα ήταν απολύτως συνταρακτικό».

Οι πρώην συμμαθητές αναφέρουν ότι πολλοί από τους παλιούς φίλους επικοινωνούν μεταξύ τους για να προσφέρουν στήριξη, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τη μαζική επίθεση για την οποία φέρεται να ευθύνεται ο Ναβίντ. «Ήταν πραγματικά τόσο φυσιολογικό παιδί, το λέει όλος ο κόσμος. Τι συνέβη; Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί;», είπε η συμμαθήτριά του.

Η μητέρα του Ναβίντ, Βερένα, εξέφρασε επίσης σοκ για την επίθεση, περιγράφοντας τον γιο της ως «καλό παιδί» που δεν πίστευε ότι είχε στην κατοχή του όπλα. Μιλώντας από το σπίτι της στο Bonnyrigg, περιτριγυρισμένο από την αστυνομία, δήλωσε ότι ο 24χρονος της είχε πει ότι θα πήγαινε με τον πατέρα του στον κόλπο Jervis το Σαββατοκύριακο για ψάρεμα και κολύμπι.

«Με πήρε τηλέφωνο την Κυριακή και είπε: “Μαμά, μόλις κολύμπησα. Κάναμε καταδύσεις. Τώρα θα φάμε”», είπε στη Sydney Morning Herald. «Και το πρωί: “Τώρα θα μείνουμε σπίτι γιατί κάνει πολλή ζέστη”», συμπλήρωσε.

Η κυρία Ακράμ δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον γιο της από φωτογραφία στον τόπο της επίθεσης, αλλά επέμεινε ότι είναι «καλό παιδί», ανίκανο για βία ή εξτρεμισμό. «Δεν έχει όπλο. Δεν βγαίνει καν έξω. Δεν συναναστρέφεται με φίλους. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν πηγαίνει σε κακά μέρη», είπε. «Πηγαίνει στη δουλειά, επιστρέφει σπίτι, γυμνάζεται και τίποτα άλλο».

Η κυρία Ακράμ ανέφερε επίσης ότι ο γιος της δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός στο λύκειο και εργαζόταν ως χτίστης μέχρι πριν από περίπου δύο μήνες, όταν η εταιρεία έκλεισε.

Ο Ακράμ φέρεται να σκότωσε τουλάχιστον 15 άτομα και να τραυμάτισε άλλα 40 μαζί με τον πατέρα του, ανοίγοντας πυρ με όπλα στρατιωτικού τύπου σε πλήθος κατοίκων, τουριστών και οικογενειών στην παραλία Bondi, το βράδυ της Κυριακής. Ο πατέρας του σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ ο ίδιος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και παραμένει στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση.

Η αστυνομία της ΝΝΟ επιβεβαίωσε ότι ο Σαζίτ Ακράμ, ο μεγαλύτερος δράστης, είχε άδεια οπλοφορίας από το 2015 και όλα τα όπλα που κατείχε ήταν νόμιμα. Και οι δύο ήταν επίσης μέλη τοπικών συλλόγων όπλων. Η αστυνομία έχει κατασχέσει τα έξι όπλα που συνδέονται με αυτόν, καθώς βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης.