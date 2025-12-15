Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη φονική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η πλειονότητα των θυμάτων φαίνεται να συμμετείχε σε μια εκδήλωση για την πρώτη ημέρα του εβραϊκού φεστιβάλ του Χάνουκα.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται, σύμφωνα με τις Αρχές, δύο ραβίνοι, ένας επιζών του Ολοκαυτώματος και ένα 10χρονο κορίτσι.

Ποια ήταν τα θύματα

Ματίλντα, 10 ετών

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένα 10χρονο κορίτσι, το όνομα του οποίου ήταν «Ματίλντα», είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

Η Ίρινα Γκούντχιου, που οργάνωσε μια συγκέντρωση χρημάτων για τη μητέρα του κοριτσιού και δήλωσε ότι ήταν πρώην δασκάλα της, έγραψε: «Την ήξερα ως ένα λαμπερό, χαρούμενο και ζωηρό παιδί που έφερνε φως σε όλους γύρω της».

Το Harmony Russian School του Σίδνεϊ επίσης επιβεβαίωσε ότι ήταν μία από τις μαθήτριες του σχολείου.

«Μας λυπεί βαθιά που ανακοινώνουμε ότι μια πρώην μαθήτριά μας απεβίωσε στο νοσοκομείο λόγω τραυμάτων από πυροβολισμό», έγραψε το σχολείο στο Facebook.

Η θεία της 10χρονης μιλώντας στο ABC News ανέφερε ότι η αδελφή της Ματίλντα, που ήταν μαζί της τη στιγμή της επίθεσης, προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια.

«Ήταν σαν δίδυμες, ποτέ δεν είχαν χωριστεί», είπε στο ABC.

Ραβίνος Έλι Σλάνγκερ

Ο 41χρονος Έλι Σλάνγκερ, γνωστός ως ο «ραβίνος του Μπόντι», ήταν ένας από τους βασικούς οργανωτές της εκδήλωσης. Ήταν επικεφαλής της τοπικής αποστολής Chabad, μιας διεθνούς εβραϊκής οργάνωσης με έδρα το Μπρούκλιν.

Ο θάνατος του Βρετανού πατέρα πέντε παιδιών επιβεβαιώθηκε από τον ξάδερφό του, ραβίνο Ζάλμαν Λούις.

«Ο αγαπημένος μου ξάδερφος, ραβίνος Έλι Σλάνγκερ @bondirabbi, δολοφονήθηκε στη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ», έγραψε ο Ζάλμαν στο Instagram. «Αφήνει πίσω τη γυναίκα του και τα μικρά παιδιά του, καθώς και τον θείο μου, τη θεία μου και τα αδέλφια του… Ήταν πραγματικά ένας εκπληκτικός άνθρωπος».

Νταν Ελκαγιάμ

Ο θάνατος του Γάλλου υπηκόου, Νταν Ελκαγιάμ, επιβεβαιώθηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, Ζαν-Νουέλ Μπαρό.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι ο συντοπίτης μας, Νταν Ελκαγιάμ, ήταν ανάμεσα στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που έπληξε εβραϊκές οικογένειες στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του, στην εβραϊκή κοινότητα και στον αυστραλιανό λαό».

Αλεξάντερ Κλέιτμαν

Ο Αλεξάντερ Κλέιτμαν ήταν επιζών του Ολοκαυτώματος που ήρθε στην Αυστραλία από την Ουκρανία, σύμφωνα με το BBC.

«Δεν έχω σύζυγο. Δεν ξέρω πού βρίσκεται το σώμα του. Κανείς δεν μπορεί να μου δώσει απάντηση», δήλωσε η σύζυγός του, Λαρίσα Κλέιτμαν, στους δημοσιογράφους έξω από νοσοκομείο του Σίδνεϊ αργά την Κυριακή.

«Στεκόμασταν και ξαφνικά ακούστηκε ένα “μπουμ μπουμ” και όλοι έπεσαν κάτω. Εκείνη τη στιγμή ήταν πίσω μου και σε μια στιγμή αποφάσισε να έρθει κοντά μου. Σήκωσε το σώμα του για να με προστατεύσει, γιατί ήθελε να με έχει κοντά του», είπε στο Australian.

Η εβραϊκή θρησκευτική οργάνωση Chabad έγραψε στο X ότι ο Αλεξάντερ «πέθανε προστατεύοντας τη σύζυγό του από τις σφαίρες του δράστη. Εκτός από τη σύζυγό του, αφήνει πίσω του δύο παιδιά και 11 εγγόνια».

Πίτερ Μέιγκερ

Ο πρώην αστυνομικός, Πίτερ Μέιγκερ, σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν ως ανεξάρτητος φωτογράφος στην εκδήλωση για το Χάνουκα. Η ομάδα του, Randwick Rugby, τον περιέγραψε ως ένα «πολύ αγαπητό και θρυλικό μέλος της ομάδας με δεκαετίες εθελοντικής προσφοράς».

Είχε υπηρετήσει σχεδόν 40 χρόνια στην Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ρεούβεν Μόρισον

Ο Ρεούβεν Μόρισον, μετανάστης από την πρώην Σοβιετική Ένωση, είχε δηλώσει στο ABC ότι ήρθε στην Αυστραλία για να ζήσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς αντισημιτισμό. Η Chabad επιβεβαίωσε ότι ήταν μόνιμος κάτοικος της Μελβούρνης, αλλά «ανακάλυψε την εβραϊκή του ταυτότητα στο Σίδνεϊ». Ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας που αφιέρωνε τα κέρδη του σε φιλανθρωπίες, κυρίως στη Chabad του Bondi.

Ραβίνος Γιακόβ Λεβιτάν

Ο ραβίνος Γιακόβ Λεβιτάν, δημοφιλής συντονιστής δραστηριοτήτων της Chabad στο Σίδνεϊ, υπηρέτησε ως γραμματέας του ραβινικού δικαστηρίου Sydney Beth Din και εργαζόταν στο BINA Center, κέντρο εβραϊκής μάθησης.