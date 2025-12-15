Ένα δραματικό περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης στην παραλία Bondi, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, ανάμεσά τους και ο ένας εκ των δραστών. Ένας δεύτερος ήρωας αντιμετώπισε τον δράστη, κλοτσώντας το τουφέκι του πριν δεχτεί πυρά από αστυνομικούς και επίθεση από πολίτες που τον πέρασαν λανθασμένα για έναν από τους δράστες.

Το σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν πολίτη να πλησιάζει κρυφά μια πεζογέφυρα λίγα λεπτά αφότου οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό του Χάνουκα κοντά στο Bondi beach. Καθώς ένας από τους επιτιθέμενους έπεφτε τραυματισμένος στο έδαφος, ο άνδρας φαίνεται να ανεβαίνει τις σκάλες, να κλοτσάει το τουφέκι μακριά και να απομακρύνεται με τα χέρια υψωμένα φωνάζοντας «μην πυροβολείτε», ενώ οι αστυνομικοί συνέχιζαν να εμπλέκονται στη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια του χάους, ο άνδρας δέχτηκε πυρά από αστυνομικούς και στη συνέχεια δέχτηκε χτυπήματα από πολίτες που νόμιζαν λανθασμένα ότι ήταν ένας από τους δράστες. Δέχθηκε μπουνιές και αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, τελικά, οι αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος προσπαθώντας να αποτρέψουν περαιτέρω επίθεση και τον οδήγησαν σε ασφαλές σημείο, καθώς οι ίδιοι ασφάλιζαν τη γέφυρα και τη γύρω περιοχή.

Δείτε το βίντεο από το περιστατικό: