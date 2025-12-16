Ο άνθρωπος που κατάφερε να εξουδετερώσει έναν από τους άνδρες που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ ταυτοποιήθηκε ως ένας έμπειρος ντετέκτιβ, που πυροβόλησε τον δράστη από απόσταση περίπου 40 μέτρων.

Ο ντετέκτιβ της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, που έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας, κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο και κατάφερε να τραυματίσει θανάσιμα τον 50χρονο Sajid Akram, με μια βολή που οι αστυνομικές πηγές δήλωσαν πως κάποιος μπορεί να πετύχει μόνο μία φορά στη ζωή του.

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, φέρεται να βρισκόταν σε απόσταση περίπου 40 μέτρων τη στιγμή που έριξε τη μοιραία βολή. Η ηρωική του επέμβαση καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Telegraph.

The moment a NSW Police officer with more than a decade of experience shot dead one of the Bondi Beach terrorists has been revealed.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο και είχαν λιγότερα χρόνια στην υπηρεσία «λύγισαν» μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα που αντίκρισαν.

Ο ντετέκτιβ, ωστόσο, σε αντίθεση με τους άλλους, δεν δίστασε, σύμφωνα με την Post να βγει από την κάλυψή του και να ανοίξει πυρ ενάντια στον δράστη.

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν σαράντα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το μικρότερο θύμα ήταν η δεκάχρονη Ματίλντα, ένα παιδί που, όπως είπε η δασκάλα της, ήταν «γεμάτο φως, χαρά και ζωντάνια, και έκανε τον κόσμο γύρω του φωτεινότερο με την παρουσία του».

Έξι τραυματίες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους, ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας που επικαλείται το BBC. Συνολικά, 25 άνθρωποι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία του Σίδνεϊ.